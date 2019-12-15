Сколько можно заработать, не имея опыта работы

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

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Рынок труда в Украине продолжает меняться. И не секрет, что поиск первого места работы для многих затягивается надолго. Руководитель экспертно-аналитического центра hh.ua Юлия Дрожжина рассказала нам, что больше всего заинтересованы в начинающих соискателях IT-компании – ими было размещено более 20% предложений о работе для кандидатов без опыта. Достаточно активно себя вели и работодатели из отраслей "Услуги для бизнеса" и "Образовательные учреждения" – от них было опубликовано 13% и 12% вакансий соответственно. В ТОП-10 отраслей вошли СМИ, маркетинговые и PR-агентства, учреждения розничной торговли, финансовые учреждения.

"Чаще всего молодым специалистам без опыта работы предлагали должности менеджеров по продажам и консультантов – на эти специальности приходилось 26% и 13% вакансий. В каждой 10-й вакансии речь шла о работе маркетологом, SMM-менеджером или PR-менеджером. Немного реже (9% и 8% соответственно) специалиста без опыта работы были готовы трудоустроить разработчиком программного обеспечения или на административную позицию", – уточнила Юлия Дрожжина.

Чуть больше трети работодателей, которые в течение 2019 искали сотрудников без опыта работы в профсфере "Начало карьеры", были готовы платить от 6100 грн до 12000 грн, еще 33% предлагали зарплату в диапазоне от 12 100 грн до 17 900 грн. Встречались вакансии и с зарплатой более 25000 грн, это уже европейский уровень. Однако, рассказывает Дрожжина, для того, чтобы на них претендовать надо знать иностранный язык, а лучше – несколько языков. Или быть готовыми к тяжелому физическому труду.

Например, работнику без опыта в цех по сборке каркасно-панельных конструкций предлагали зарплату до 35000 грн, оператору контакт-центра со знанием немецкого языка – 25 000 грн, а гиду для иностранцев по Чернобыльской зоне, который знает английский на разговорном уровне и владеет вторым иностранным языком (например, чешским / словацким/ немецким / испанским) – до 1200 евро.

И хотя в Украине усиливаются новые тренды рынка труда, HR-эксперт robota.ua Татьяна Пашкина уверена, что подавляющему большинству молодых людей без образования и с нулевым опытом работы не стоит надеяться на сверхвысокие заработки.

"Пиковых значений по зарплатам немного, в основном среди тысяч вакансий преобладают невысокие зарплатные предложения, – рассказала нам Пашкина. – На самом деле для начала студента возьмут помощником маркетолога, SMM- или PR-менеджера, так как там нужен опыт работы от года. Студенты, как правило пытаются найти работу по специальности, поэтому соглашаются даже на стажировку, в том числе на условиях волонтерства, дабы приобрети опыт работы. Это касается бизнес-аналитиков, программистов, где за неделю-две невозможно полноценно освоить профессию. О полноценной занятости можно говорить для профессий попроще, это сфера продаж, админперсонал, автобизнес, охрана".

Какие профессии могут принести дополнительные доходы, если не хватает на жизнь, смотрите в нашем сюжете:

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