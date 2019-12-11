Сколько потратят на дешевые кредиты для бизнеса: Гончарук назвал сумму

Правительство направит на кредиты по новой программе 5 млрд грн в 2020 году

В декабре в Украине появятся новые купюры номиналом 50 грн.

На программу кредитования микро- и малого бизнеса из государственного бюджета, который уже подписал президент Владимир Зеленский, выделят минимум 5 млрд грн в 2020 году. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Мы с НБУ совместно нашли возможность обеспечить Украино-немецкий фонд как инструмент источниками финансирования, поэтому на начало года там будет достаточно средств, чтобы все желающие, которые отвечают критериям этой программы, получили средства. Эта сумма на протяжении года, возможно, будет меняться, но в настоящее время в нашем понимании 5 млрд грн за следующий год мы готовы как государство потратить", – сказал Гончарук в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

При этом он отметил, что сумма будет зависеть от количества заявок.

"Мы видим инструменты, чтобы обеспечить этот инструмент средствами", – прокомментировал премьер.

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Как сообщалось, программа по поддержке малого и среднего предпринимательства, предусматривающая доступное кредитование под 5-9% годовых, должна заработать с 1 февраля 2020 года.

Она предусматривает выдачу кредитов в размере до 1,5 млн грн сроком на пять лет под 5% годовых, если предусматривается выручка до 25 млн грн и создаются минимум два рабочих места, под 7% годовых – для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новых рабочих мест, но за каждого нового работника ставка будет снижена на 0,5%, и под 9% годовых – для бизнеса с выручкой до 50 млн грн.

Сам участник должен инвестировать 20% собственных средств от всех расходов.

Ранее сайт "Сегодня" сообщил, что Немецко-украинский фонд станет площадкой для программы кредитования бизнеса, которую ранее анонсировал президент Владимир Зеленский. Как сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины, этот фонд передали в управление Министерству финансов, а контролировать его работу будет Национальный банк.

Напомним, ранее Гончарук информировал, что программа по поддержке малого и среднего предпринимательства заработает с 1 февраля 2020 года. Она предусматривает доступное кредитование под 5-9% годовых и является первым этапом объявленной президентом Зеленским госпрограммы "Возвращайся и оставайся".

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