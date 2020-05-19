Смягчение карантина: в Украине массово открываются рестораны и кафе

Многие заведения не могли работать, пока не разрешили пускать клиентов в "летники"

Благодаря разрешению открывать летние площадки количество работающих ресторанов и кафе заметно выросло. Так, за неделю c 11 по 17 мая число вновь открывшихся заведений подскочило сразу на 18% по сравнению с предыдущей неделей – с 44% до 62%. Об этом свидтельствуют результаты исследования компании по автоматизации ресторанов Poster.

Для сравнения в апреле рост числа заведений, возобновивших работу, не превышал 2-3%. Речь идет о тех ресторанах и кафе, которые сразу не смогли перейти на работу в режиме доставки, а потом запускали эту услугу.

Немного вырос во вторую полную неделю мая и оборот заведений общественного питания. Если 4-10 мая средний оборот ресторанов и кафе составлял 35% от докарантинных продаж, на прошлой неделе открытые заведения стали генерировать 47% от докризисного оборота, сообщили аналитики.

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"Первый месяц карантина стал самым тяжелым для рестораторов – каждое третье заведение в тот период не смогло перестроиться на работу с доставкой и было вынуждено приостановить работу", – отмечает CEO и совладелец Poster Родион Ерошек.

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Опрошенные аналитиками рестораторы отмечают, что обычно терраса приносит 30-50% дополнительного дохода в теплое время года. Пока, по их мнению, рано делать какие-то либо точные выводы об эффективности открытия террас, однако

по результатам первых дней, если сравнивать формат работы "доставка" и "доставка плюс терраса", наблюдается рост оборота на 15-20%. При этом они отмечают, что заказывать еду с доставкой стали меньше – некоторые клиенты теперь предпочитают сами ходить в заведения.

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Как известно, ранее Кабмин представил план выхода Украины из карантина, который предусматривает пять этапов. С 11 мая в Украине введен первый этап послаблений. С 22 мая может быть введен второй. При этом по всему миру, включая Украину, власти пытаются поддержать бизнес, который страдает от ограничительных мер:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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