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Собственник приложения TikTok увеличил выручку на 130%

19 июня, 06:33

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Основную часть дохода приложению приносит реклама в Китае

Выручка китайской компании ByteDance, которой принадлежит входящее в топ самых популярных приложение TikTok, в первом квартале 2020 года выросла до 40 млрд юаней (5,64 млрд долларов). Как подсчитало агентство Reuters, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выручка компании увеличилась на 130%.

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При этом, по словам источника на рынке, в этом году ByteDance рассчитывает увеличить выручку до 200 млрд юаней. Основную часть приносит реклама в Китае, в том числе в новостном агрегаторе Jinri Toutiao и китайском аналоге TikTok — Douyin, а не в самом TikTok, отметили источники агентства.

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До появления ByteDance главными игроками китайского рекламного рынка были компании Alibaba, Baidu и Tencent. В первом квартале рынок вырос на 1,9% – до 121,2 млрд юаней. Источники агентства рассказали, что, по последним оценкам, стоимость ByteDance составляет 95−140 млрд долларов.

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