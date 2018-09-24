Сотрудничество с Китаем – бизнес с нуля

Если идея начать свой бизнес только укрепляется и отложенные средства еще не работают на вас, не приносят доход – самое время задуматься, как выгодно инвестировать деньги. Есть много причин, по которым предприниматели все чаще обращаются к китайским поставщикам за теми или иными товарами:

· низкая себестоимость продукции;

· широкий ассортимент;

· товары для самых разных целевых аудиторий.

Добавьте к этому всему еще и то, что теперь есть еще и выгодная авиадоставка из Китая, на этой странице https://openteam.com.ua/avia/ можно ознакомиться со всеми условиями. Несложно убедиться в том, что оптовые закупки в Поднебесной с последующей авиадоставкой и продажей товаров в Украине – это выгодно.

Тонкости старта бизнеса с китайскими товарами

Решившись запустить товарный бизнес, самый правильный вопрос, который может поставить перед собой предприниматель – что продавать. Многие опрометчиво начинают искать дорогие товары в китайских интернет-магазинах, в надежде на то, что маржинальность будет выше. С одной стороны, логично: интереснее продать один китайский смартфон за 150$ и получить прибыль, условно говоря, 15$, чем продавать детские бодики за 3$ и получать за каждую проданную единицу 0,3$. Но если включить логику и подумать о том, что количество покупаемых смартфонов куда меньше, чем количество сметающихся с магазинов боди, то 0,3$ уже не кажутся такой мелочью. Грубо говоря, продать 1 смартфон в день куда сложнее, чем продать 10 боди, а уровень дохода во втором случае – в два раза выше. Поэтому для старта бизнеса с нуля рекомендуется:

1. Выбирать товар, который пользовался и будет пользоваться спросом всегда. В идеале – предметы первой необходимости. Четко определив целевую аудиторию, с которой хочется работать, будет легче понять, какие товары заказывать в Китае оптом: техника, одежда, обувь, предметы быта, спортивные товары и так далее. Не помешает предварительно изучить рынок, понять потребности потенциальных покупателей, увидеть, какие предложения уже есть, чтобы привнести свой конкурентный продукт.

2. Прибыльность. Не стоит гнаться за товарами, где можно делать большую наценку. Регулировать доход можно и посредством правильного выбора партнеров. Например, доставка грузов из Китая от OpenTeam – это не только оперативность и качество, но и лояльная ценовая политика, выгодный прайс, который оптимизируется и регулируется. Можно заказывать выгодную авиадоставку со сроками 7-10 дней, а можно оформлять закупки заблаговременно, удешевляя транспортировку груза.

3. Определиться с логистической компанией, которая предоставит выгодные условия грузоперевозки. Команда OpenTeam станет отличным решением для тех, кто планирует делегировать все вопросы транспортировки на ответственных и профессиональных специалистов. Помимо двух доступных способов транспортировки: морем или самолетом, здесь предложат выгодные условия хранения на складе в Китае, оформление документов на таможне, страхование, тщательную упаковку. Индивидуальный подход к каждому клиенту – главное достоинство, ради которых стоит начать сотрудничество.