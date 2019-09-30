Советы начинающим предпринимателям: как правильно получить кредит

По мнению Никитченко, нужно подготовить все документы и уверенно общаться

u-news.com.ua

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Когда новое предприятие идет в рост, рано или поздно владелец сталкивается с дилеммой: а не взять ли кредит на развитие бизнеса? Эксперты считают, что такой вариант получения инвестиций можно рассматривать. Но очень важно понять условия получения займа и его погашения и изучить все подводные камни в этом вопросе — начиная от финансового положения банка и заканчивая раскладами в общей экономике страны. О том, как правильно бизнесу общаться с банкирами с целью получения займа, рассказал экономит Иван Никитченко.

ДОКУМЕНТЫ

Эксперты рекомендуют предпринимателям перед походом в банк к кредитному менеджеру подготовить весь список необходимых бумаг по бизнесу.

"Обязательный перечень документов предоставляет банк. Это регистрационные и учредительные документы предприятия, баланс, фин- и налоговая отчетность, обороты по счету, бизнес-план и план освоения кредитных средств", — перечисляет Никитченко.

Но нужно учитывать определенные нюансы.

"Плюсом станет наличие договоров с клиентами и подрядчиками, допимущество, которое можно передать в залог и/или поручительство. "Если была кредитная история — желательно предоставить справки с банков, что кредит был взят и должным образом обслуживался", — дополняет Никитченко.

Даже предыдущий опыт работы и образование топ-менеджмента на предприятии можно предоставить как допаргумент банку для получения займа.

ДРЕСС-КОД

Важно помнить, что в анкете с решением о выдаче кредита есть отдельный пункт, где сотрудник банка указывает оценку внешнего вида и общего впечатления от заявителя.

"Конечно, от агрария не требуется прийти в костюме-тройке с иголочки, но деловой стиль должен быть выдержан. Как минимум важен чистый и ухоженный общий вид. При этом во время разговора с сотрудником нужно уметь грамотно описать свой бизнес и целевое назначение кредитных средств, дать общее описание отрасли и перспектив работы в этой отрасли", — подсказывает Никитченко.

ОШИБКИ

Эксперты советуют не совершать банальных ошибок при общении с банком. Ведь иногда предприниматель правильно заполнил кредитную заявку и предоставил полный пакет документов, по факту пройдена уже большая часть пути для получения кредита, но в получении — отказано.

"Часто бизнес может делать следующие ошибки в этих процессах. Это неумение показать, для чего нужны деньги; почему с помощью кредита бизнес начнет зарабатывать больше; как предприятие сможет обслуживать кредит", — говорит Никитченко.

По его словам, для банка важно продемонстрировать свое умение финпланирования, а также финплан при различных моделях развития ситуации в экономике и бизнесе.

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