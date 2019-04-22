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Советы начинающим предпринимателям: как правильно составить бизнес-план

Сегодня, 05:30

О правилах составления документа без ошибок рассказал гендиректор консалтинговой компании "Якість гарантовано" Егор Шишенок

Источник фото: ckp.in.ua
Источник фото: ckp.in.ua.

Перед запуском нового дела предприниматели раздумывают, как грамотно составить бизнес-план — который бы не только помог реализовать успешный проект, но и предусмотрел риски при становлении бизнеса. О правилах составления документа без ошибок рассказал гендиректор консалтинговой компании "Якість гарантовано" Егор Шишенок.

СТАРТ 

Анализ рынка и подготовка данных для составления бизнес-плана — ответственный этап работы. Ведь от правильности оценки объемов рынка, конкуренции и востребованности товаров-услуг зависят будущие расчеты.

"Предприниматель должен сформулировать, какую компанию создает, какую продукцию-услуги будет предоставлять, где и каким потребителям. Не зафиксировав "конкретику" по проекту, невозможно грамотно проанализировать рынок", — уточняет Шишенок.

Для локальных бизнесов вроде кафе, офлайн-магазинов важно удачно подобрать место.

"Оно должно быть в радиусе максимального скопления клиентов. Следующий этап — анализ конкурентной среды: выявление действующих игроков рынка, оценка их цен, уровня сервиса и загрузки. Формирование среднего чека будущего предприятия базируется на соотношении этих факторов", — поясняет эксперт.

ОЦЕНКА 

Бизнес-планы, рассматриваемые инвесторами или банками, должны соответствовать одному из международных стандартов — наиболее популярен UNIDO.

"Срок, на который расписывается бизнес-план, должен быть не меньше периода окупаемости. То есть больше срока, за который вложения полностью вернутся", — подчеркивает Шишенок.

Основными разделами бизнес-плана являются анализ рынка и SWOT-анализ (анализ внутренних и внешних факторов компании, оценка рисков и конкурентоспособности товара в отрасли), маркетинговый план, финплан и способы минимизации рисков. В перечне рисков наиболее частым и недооцененным является риск медленного выхода на плановые показатели продаж.

"Не всякий бизнес начинает приносить прибыль сразу: чаще требуются дотирования некоторое время после старта", — поясняет эксперт.

Поэтому важно учесть в бизнес-плане "сумму на форс-мажоры"— 10—30% от объема начальных инвестиций.

"А также учесть в постоянных затратах", — говорит Шишенок.

Бизнес-план нужно анализировать хотя бы раз в год, а лучше ежеквартально.

"Реальная жизнь вносит коррективы в любые бизнес-планы. Поэтому отличным прогнозом считается совпадение в плюс-минус 10% от расчетных цифр. В целом можно отходить от первоначальных расчетов и желательно в сторону большей прибыли. Ведь бизнес-план — инструкция к построению бизнеса", — отмечает Шишенок.

ПРОМАХИ 

При самостоятельном составлении бизнес-плана не всегда удается обойтись без ошибок в расчетах. Предприниматели забывают учесть начальные затраты на доставку, таможенные расходы, пуско-наладочные работы для оборудования. А еще уверены, что поиск квалифицированного персонала может занять пару дней.

"Хотя в медицине или высокотехнологичном производстве сотрудника приходится искать 3—4 месяца", — уточняет Шишенок. Чтобы ошибки в бизнес-плане были минимальны, документ лучше готовить всей командой проекта, обсуждая с партнерами детали. "Чем больше людей вникнут в модель бизнеса, тем меньше вероятность "большого прокола", — считает эксперт.

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Тег бизнес, бизнес-план, анализ

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АВТОР:

Коновалова Христина

Источник:

Сегодня

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