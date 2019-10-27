Советы начинающим предпринимателям: как работать с властями

ubr.ua

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Каждый день в системе ProZorro объявляется более тысячи закупок. Есть тендеры на десятки тысяч гривен, так называемые допороговые (по закону это менее 200 тыс. в год для товаров и услуг и менее 1,5 млн для работ). И сверхпороговые — на миллионы гривен (от 200 тыс. для товаров и услуг и от 1,5 млн — для работ). Популярными в системе госзакупок являются такие категории, как строительные работы, мебель, компьютеры, нефтепродукты, продукты питания, медицина. Но около 25% допороговых закупок и 40% сверхпороговых не проходят с первого раза. Причина проста: в торги не пришел ни один поставщик.

"Если предприниматели хотят выполнять заказы ведомств, можно искать интересующие госзакупки и подавать заявку на участие в тендерах ProZorro. Это направление имеет огромный потенциал для малого и среднего бизнеса как в Киеве, так и в регионах", — отмечают эксперты торговой площадки Zakupki.Prom.ua. Мы разобрались, как МСБ принять участие в системе госзакупок ProZorro.

ИНСТРУКЦИЯ

Для начала нужно выбрать электронную площадку. Для этого нужно заглянуть на ProZorro: там имеется список аккредитованных в системе площадок.

"Цены за участие в закупках регулируются законодательством, поэтому они всюду одинаковые. А вот сервис и возможности — разные. Прежде чем выбрать одну из них, надо изучить предложения. Важно проверить, есть ли удобный интерфейс, юрподдержка, бесплатное обучение. Для новичков важна помощь менеджера, который всегда проконсультирует и поможет подготовиться к тендеру", — поясняют в Zakupki.Prom.ua.

Еще нужно изучить рынок. Тут стоит посмотреть, как проходят тендеры по интересующей категории, много ли участников, кто заказчики, конкуренты.

"Это даст понимание, какие закупки могут быть потенциально выгодными для компании. Чтобы не тратить время на поиск подходящих тендеров, можно настроить подписку и получать уведомления. У некоторых площадок есть мобприложение, позволяющее видеть в телефоне все интересные тендеры для компании, причем персонализированно под запросы", — уточняют эксперты Zakupki.Prom.ua.

Полезно стартовать с простого тендера, чтобы изучить условия участия в госторгах.

"Важно внимательно читать документы: большинство дисквалификаций участников заказчиками связаны именно с ошибками в документах. В тендерном предложении поставщика все должно соответствовать требованиям заказчика. Если нужна мокрая печать — должна быть именно она, а не е-подпись. И обязательно обращайте внимание на даты документов, которые подаете, особенно в справках. Если в требованиях заказчика что-то неясно, задавайте вопросы: сделать это можно анонимно на площадке", — советуют в Zakupki.Prom.ua.

Также следует готовиться к аукциону и продумать стратегию действий — ведь нужно понимать, к примеру, насколько максимально можно снизить стоимость, чтобы остаться "в плюсе" и т. д.

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