Советы начинающим предпринимателям: наценка на товар

Подробнее о подводных камнях формирования наценки на продукт нам рассказал экономист Иван Никитченко

Business.Ru

Зачастую, когда предприниматели формируют ассортимент товаров или услуг, они сталкиваются с проблемой: как правильно сформировать цену на продукты?

По мнению экспертов, ответ на этот вопрос позволяет получить анализ конкурентов, смежных товаров-услуг, а также бизнес-модель компании. Подробнее о подводных камнях формирования наценки на продукт нам рассказал экономист Иван Никитченко.

ОСНОВЫ

Чем более уникален ваш продукт и чем меньше у него конкурентов на рынке — тем больше потенциала для формирования наценки, считают экономисты.

"Это необязательно должен быть полностью новый продукт, как, например, iPhone в 2007 году. Это может быть переработка, усовершенствование уже существующего продукта/сервиса, дающие новую ценность для потребителя", — уточняет эксперт.

По его словам, отличной возможностью для получения высокой цены в продаже может стать также выведение нового продукта в конкретный регион.

"Но это может быть плохо для потребителей, ведь часто плохая доступность до точек продажи (север, горы) позволяет поставщикам устанавливать очень высокие наценки", — уточняет Никитченко.

Поэтому прежде чем определить, какую наценку устанавливать, стоит решить, на чем лучше зарабатывать — на высокой цене или высоком товарообороте.

"Выбор зависит от категории товара. Художник может рисовать одну картину в год, устанавливать наценку в миллионы процентов от ее себестоимости, и за ней будет стоять очередь желающих купить. Масс-маркет же, наоборот, зависит от объема. Где в производстве больше используется конвейер и автоматизация процессов, наценка может быть меньше", — поясняет экономист.

ИЗМЕНЕНИЯ

Если товар поступил в продажу и плохо продается — стоит пересмотреть цену.

"Тяжело переводить продукт из одной ценовой категории в другую без проведения ребрендинга. Снижение цены будет стимулировать больший спрос на товар, но у потребителей может возникнуть подозрение по качеству товара. Ведь в более низком ценовом сегменте уже есть другие товары и там тоже есть конкуренция, надо выделяться в любом сегменте", — поясняет Никитченко.

Также, по его словам, у товара есть точка безубыточности, и она не даст сильно снизить цену:

"Можно протестировать реакцию покупателей акциями и после делать выводы".

А если товар стал крайне популярным, можно подумать о повышении его стоимости.

"Цена товара — соотношение спроса и предложения. Пока покупатели будут готовы покупать производимые объемы продукции — это потенциал для повышения цены. Но тут надо сделать выбор — наращивать объемы при неизменной цене или держать неизменными объемы и зарабатывать больше за счет повышения стоимости", — поясняет экономист.

При этом Никитченко советует не рисковать:

"Надо провести исследование рынка, сравнить с предложениями конкурентов на своем рынке или в других регионах и понять, по какому пути лучше идти".

А еще причинами для пересмотра наценки могут стать, например, вывод на рынок товара с меньшей ценой и высокой ценностью для покупателей, изменение предпочтений аудитории, повышение цен на сырье, более высокая или низкая налоговая/таможенная политика государства.

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