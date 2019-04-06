Советы начинающим предпринимателям: пора делать ставку на MedTech

В ближайшие 5-10 лет стартапы изменят здравоохранение в Украине

Фото: Pixabay

Советы начинающим предпринимателям: пора делать ставку на MedTech Коновалова Христина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b82/fac/5c9b82facdf0c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b82/fac/5c9b82facdf0c.jpg 2019-04-06T01:42:00+03:00 Бизнес В ближайшие 5-10 лет стартапы изменят здравоохранение в Украине

Сегодня инноваторы активно развивают медицинские технологии. Ведь человечество еще не вылечило множество тяжелых заболеваний, а уровень здравоохранения во многих странах мира находится едва ли не на первобытном уровне. Эксперты считают, что особую роль в создании медицины будущего займут цифровые разработки, IT-решения и мобильные устройства. По прогнозам Global Market Insights, до 2024 года мировой рынок цифровых технологий в здравоохранении превысит 379 млрд долларов. О том, как в предстоящие 5—10 лет стартапы смогут изменить здравоохранение в Украине и за рубежом, рассказывает руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

За рубежом на рынке цифрового здоровья основными игроками останутся глобальные корпорации — Qualcomm, Philips Healthcare, McKesson Corporation, AT&T и LifeWatch. Правительственные гранты и частные инвестфонды также создают предпосылки для развития целой экосистемы медстартапов.

"Особенно это касается направления m-health. Речь идет о разнообразных датчиках и сенсорах для сбора данных с тела человека. Ожидается, что огромные массивы данных, собранные с пациентов, будут обрабатывать обучаемые алгоритмы. А врач получит подготовленный анализ, который поможет принять взвешенное решение по каждому пациенту", — поясняет Забловский.

Развитие рынка MedTech уже меняет сознание пациентов, отмечают эксперты авторитетного медицинского издания Mobihealthnews. Аналитики опросили стейкхолдеров медрынка США и определили, какие тренды будут управлять миром в ближайшие годы.

В первую очередь, управлять медициной скоро будут потребители, а не врачи или чиновники. Данные, которые соберут спецсервисы, позволят пациентам самостоятельно управлять своим здоровьем. В частности, люди смогут следить за эффективностью диет, регулировать прием лекарственных препаратов и отслеживать динамику лечения.

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Здравоохранение станет мобильнее

Со временем объемы информации о здоровье каждого пациента будут расти, и к этим данным люди получат постоянный доступ. А чтобы в карточках пациентов царил порядок, потребители смогут использовать инструменты анализа больших данных, которые будет "перелопачивать" в основном искусственный интеллект.

Следствием этих новаций станет еще один интересный тренд на рынке MedTech: увеличение числа цифровых инструментов для мониторинга пациентов вне больницы. То есть люди смогут, к примеру, общаться со своими врачами через планшеты, смартфоны, браслеты и другие виды связи с помощью специальных приложений.

Перспективным для направления HealthTech будет развитие телемедицины, которая станет доступнее для конечного потребителя. Как итог, пациенты, находясь у себя дома, смогут получать квалифицированные консультации врачей со всей планеты.

И, наконец, цифровые технологии изменят фармрынок: люди, например, смогут печатать лекарства на 3D-принтерах на дому или использовать микроботов вместо приема таблеток.

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В Украине

Несмотря на слабую систему и отсутствие в законодательстве хотя бы понятия "цифровая экономика", на рынке MedTech появляются интересные проекты. К примеру, некоторые приложения уже предоставляют коммуникационные платформы для врачей и пациентов. Как правило, на этих порталах можно найти врачей нужной специализации, задать им интересующие вопросы онлайн, а при необходимости записаться на консультацию в больницу.

"Эти проекты удобны тем, что сразу можно увидеть стоимость приема доктора, а также отзывы — как с благодарностью, так и критикой. Весь этот функционал позволяет составить объективное мнение об уровне квалификации врача, а при необходимости быстро найти специалиста для получения альтернативного мнения", — поясняет Забловский.

Есть и другие примеры интересных проектов на рынке MedTech. Речь идет о разработке сервисов, которые проверяют наличие необходимых лекарств в аптеках, а также сравнивают их стоимость. Человек может внести в строку поиска необходимое лекарство и увидеть на карте города, где этот препарат есть в наличии поблизости и какова его цена. Такими платформами можно пользоваться не только с привычного компьютера, но и скачать приложение на смартфон.

"В итоге человек может не тратить время на обзвон десяти аптек, а позвонить только в одну из ближайших, забронировать препарат и лично его приобрести. Экономия времени, денег и нервов — налицо", — уточняет эксперт.

Помимо этого, украинцы активно используют аксессуары и приложения, которые помогают жить в ритме здорового образа жизни. Это могут быть фитнес-браслеты, приложения для подсчета употребленных калорий или выпитых стаканов воды, анализаторы сна и т. д. Такие проекты запускают на рынке MedTech и наши инноваторы.

Напомним, ранее стало известно, что третий человек в истории сумел излечиться от ВИЧ. Подопытный еще три месяца назад прекратил принимать антиретровирусные препараты, но жизнеспособные вирионы ВИЧ у него не появились до сих пор.

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АВТОР: Коновалова Христина Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.