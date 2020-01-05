Советы начинающим предпринимателям: выбираем бизнес-курсы

Какие направления могут быть полезными для предпринимателей, рассказал экономист Иван Никитченко

Иллюстрация. Фото: kursydipacademy.com

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Когда начинающие предприниматели задумываются об открытии нового бизнеса, возникает вопрос: достаточно ли у них знаний для старта? Чтобы обновить уровень личной подготовки для реализации проектов, стоит обратить внимание на курсы — тайм-менеджмента, бухгалтерии, маркетинга, поиска инвестиций или найма сотрудников. Как подбирать курсы для обучения и какие направления могут быть полезными для предпринимателей, нам рассказал экономист Иван Никитченко.

ТЕМЫ

Существуют различные форматы курсов — как по способу подачи, так и по наполнению, разъясняет Никитченко. Можно выбрать темы курсов самостоятельно, а можно пройти программу, где разные направления уже подобраны авторами курса.

"В первом варианте происходит более глубокое погружение в предмет. Во втором идет комплексное рассмотрение тем, демонстрируется связь между различными аспектами ведения бизнеса. Но погружение в каждую тему не очень глубокое", — подсказывает эксперт.

По его словам, выбор курсов зависит от уровня экспертизы предпринимателя по направлениям:

"Важно понимать, какие функции сам предприниматель будет брать на себя в бизнесе. Например, если в штате будет маркетолог или предприниматель сам работал маркетологом, идти на курсы по маркетингу не лучшее использование времени и сил", — считает Никитченко.

Но, по словам эксперта, предприниматель должен иметь знания как минимум в следующих предметах: общие сведения о маркетинге (продвижении бизнеса), финансы, бухучет, юррегулирование конкретной отрасли и бизнеса в целом в Украине и странах, где есть планы работать, правила найма сотрудников и т. д.

ДЕНЬГИ

Когда предприниматели ищут курсы для повышения квалификации, то, помимо платных вариантов, обращают внимание и на бесплатные. Какие из этих курсов окажутся эффективнее? Эксперт Иван Никитченко уверен: ориентироваться надо на программу обучения и экспертов.

"Существует много вариантов бесплатных курсов, особенно в онлайне, и даже от лучших мировых университетов. Но комплексные курсы, рассчитанные на несколько семестров, даже в онлайне, почти всегда платные", — уточняет экономист.

Стоит при выборе курсов обращать внимание на грантовые программы от ЕС, USAID, GIZ и общественных организаций, которые поддерживаются западными донорами.

"У них можно встретить бесплатные семинары и лекции и даже программы по посещению аналогичных предприятий в Европе — для получения практического опыта управления бизнесом", — подсказывает эксперт.

СРОКИ

Еще один важный вопрос, который задают себе предприниматели: когда поступать на приглянувшиеся курсы? За полгода-год до запуска бизнеса или уже запустив проект?

"Правильно начать подготовку заранее. Это позволит избежать неприятных сюрпризов на старте бизнеса. А возможно, поможет сохранить бизнес, ведь незнание законов не освобождает от ответственности за их нарушение", — считает Никитченко.

Причем, по его мнению, повышать уровень знаний надо постоянно:

"Сейчас все меняется быстро. Если не следовать современным тенденциям, мир уйдет вперед, оставив вас позади. Он не будет ждать, когда компания сумеет подстроится под новые реалии и запросы клиентов".

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