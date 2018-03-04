Советы начинающим предринимателям: оптимизируем налоги правильно

О том, какой формат налогообложения лучше подходит разным бизнес-отношениям продавцов и покупателей, рассказывает аудитор Марина Шкиптан

Как оптимизировать налоговые расходы в рамках закона? Наверняка такой вопрос задает себе каждый начинающий предприниматель, ведь хочется бизнес вести легально и правильно, но при этом не платить в виде налогов больше средств, чем положено в правовом поле. О том, какой формат налогообложения лучше подходит разным бизнес-отношениям продавцов и покупателей, рассказывает аудитор Марина Шкиптан.

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Как известно, в бизнесе спрос рождает предложение. Следовательно, именно покупатель определяет, кем предприниматель будет и чем он займется.

"Итак, кто ваш покупатель? Если покупатель — резидент, как физлицо или предприятие — неплательщик НДС, то продавцу выгоднее работать на упрощенной системе налогообложения. Удобнее всего — 2-я группа (денежные поступления до 1,5 млн грн/год), или 3-я группа (5 млн грн/год)", — поясняет аудитор.

По словам эксперта, эти варианты имеют для предпринимателя определенные плюсы: открытие/закрытие за один день, список видов деятельности — огромен, а учет — сравнительно простой. А вот в перечне минусов нужно обязательно учесть: обязательства должны быть покрыты имуществом частного предпринимателя.

В случае же, если покупателем является резидент, юрлицо — плательщик НДС, то продавцу выгоднее работать на общей системе с уплатой НДС, ведь иначе с ним просто никто работать не будет, акцентирует аудитор.

"Продавцу важно контролировать лимит регистрации налоговых накладных, ведь разница в днях покупки и продажи товара может привести к вынужденной оплате НДС авансом. Касательно налога на прибыль: лучше стараться придерживаться планки доходности до 20 млн грн/год: ведь это убережет от уплаты авансов по налогу на прибыль и позволит сохранить свободные средства компании в обороте", — говорит Марина Шкиптан.

По ее словам, в конце года целесообразно провести анализ деятельности, и если имеются высокие доходы — принять решение о приобретении активов или услуг, которые смогут быстро принести пользу в вопросе оптимизации налога на прибыль. Также не стоит отказываться от выплаты дивидендов собственникам.

В целом, представителям малого бизнеса может быть удобно работать на общей системе налогообложения с годовым доходом до 20 млн грн и сравнительно небольшим штатом сотрудников.