Спор о продаже "Укртелекома": SCM и Raga достигли мирового соглашения

Все судебные и иные процессы между Raga и SCM будут прекращены

Сегодня, 1 октября 2019 года, компании Raga Establishment Limited и SCM Financial Overseas Limited официально и окончательно урегулировали между собой спор относительно продажи "Укртелекома" в 2013 году.

В рамках мирового соглашения будут прекращены все судебные и иные процессы между Raga и SCM, а также их аффилированными лицами, сообщается на официальном сайте SCM.

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Напомним, "Укртелеком" – крупнейший оператор фиксированной связи Украины. Контрольный пакет акций компании принадлежит группе SCM.

26 марта 2019 года Апелляционный суд отклонил жалобу Фонда госимущества (ФГИ) о расторжении договора купли-продажи акций "Укртелекома" и оставил без изменений решение Хозяйственного суда города Киева, который в ноябре 2018 года отказался удовлетворить иск ФГИ к компании "ЕСУ", с которой SCM в 2013 году заключил соглашение по "Укртелекому". В иске шла речь о расторжении договора купли-продажи 92,79% акций "Укртелекома" и взыскании 81,9 миллиона долларов.

Также компания Raga Establishment ранее инициировала арбитражные разбирательства в Лондонском арбитраже (LCIA), которые теперь также прекращены.

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