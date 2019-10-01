Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,2
26,35

Спор о продаже "Укртелекома": SCM и Raga достигли мирового соглашения

1 октября, 17:03

Все судебные и иные процессы между Raga и SCM будут прекращены

Сегодня, 1 октября 2019 года, компании Raga Establishment Limited и SCM Financial Overseas Limited официально и окончательно урегулировали между собой спор относительно продажи "Укртелекома" в 2013 году.

В рамках мирового соглашения будут прекращены все судебные и иные процессы между Raga и SCM, а также их аффилированными лицами, сообщается на официальном сайте SCM.

Реклама

Напомним, "Укртелеком" – крупнейший оператор фиксированной связи Украины. Контрольный пакет акций компании принадлежит группе SCM.

В тренде
Украина поднялась в рейтинге паспортов: сколько стран открыли "безвиз"

26 марта 2019 года Апелляционный суд отклонил жалобу Фонда госимущества (ФГИ) о расторжении договора купли-продажи акций "Укртелекома" и оставил без изменений решение Хозяйственного суда города Киева, который в ноябре 2018 года отказался удовлетворить иск ФГИ к компании "ЕСУ", с которой SCM в 2013 году заключил соглашение по "Укртелекому". В иске шла речь о расторжении договора купли-продажи 92,79% акций "Укртелекома" и взыскании 81,9 миллиона долларов.

Также компания Raga Establishment ранее инициировала арбитражные разбирательства в Лондонском арбитраже (LCIA), которые теперь также прекращены.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

укртелеком спор SCM

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Почему украинцы уходят с работы: названы топ-причины увольнений
Почему украинцы уходят с работы: названы топ-причины увольненийБизнес
Крепкая гривня: стало известно, какого курса доллара ждет бизнес в 2020 году
Крепкая гривня: стало известно, какого курса доллара ждет бизнес в 2020 годуБизнес
Для мобильных операторов в Украине придумали новый запрет
Для мобильных операторов в Украине придумали новый запретБизнес
В Украине вступил в силу закон об уменьшении давления на бизнес
В Украине вступил в силу закон об уменьшении давления на бизнесБизнес
Разумков о нашумевших законопроектах: Крупный бизнес прикрывается ФЛП
Разумков о нашумевших законопроектах: Крупный бизнес прикрывается ФЛПБизнес
Цифровое будущее Украины: почему безнал еще не победил
Цифровое будущее Украины: почему безнал еще не победилФинансы

Новости партнеров

Loading...