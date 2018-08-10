"Спрос на нашу ягоду будет всегда": история успеха украинского фермера

Сергей Украинец – глава "Триады МК", входящей в группу компаний, которые занимаются выращиванием и переработкой фруктов и ягод. На расположенном в Винницкой области предприятии работают около 50 человек (во время сбора урожая их число вырастает до 400), у "Триады МК" 10 га собственной земли и еще 1200 га арендованной. Сам Сергей Украине пришел в агросферу из яхтинга. Сайт "Сегодня" пообщался с бизнесменом в рамках серии материалов о том, как в современной Украине можно заняться фермерством с нуля и добиться успеха.

"До 2008 года яхтинг был прибыльным бизнесом, но из-за экономического кризиса дорогой вид спорта стал многим не по карману. Поэтому пришлось перестраиваться и шесть лет назад рискнули – взяли в аренду землю в Винницкой области и посадили сад", – рассказывает Сергей.

Сегодня его предприятие выращивает базовые культуры для переработки – яблоки, вишню, клубнику, малину, – и нишевые, под супермаркеты – ежевику, голубику, премиальные сорта яблок, аронию.

Сергей Украинец

"Кроме выращивания собственных культур, мы также сделали акцент на переработку. Пока справляемся без кредитов, все делаем сами, но средств не хватает… Переработка дает нам возможность не зависеть от цен на рынке – если цена на продукт низкая, мы не демпингуем, а замораживаем, экспортируем или перерабатываем сырье", – делится нюансами работы бизнесмен.

Есть и еще один секрет – если ягода качественная, охлажденная, имеет соответствующие сертификаты, у нее все в порядке с логистикой и своевременной доставкой – спрос на такую ягоду будет всегда.

"Помните, как в этом году все посадили много малины и продавали за 8 грн кг в банановых ящиках, не понимая конечного потребителя? Мы в то время малину продавали по 40 грн кг. В этом сезоне говорят, что цены на персики нет. А вы видели те персики? Выращенные на старых деревьях, размером со спичечный коробок. Мы предлагаем новую технологию, которая с южным климатом позволит нам получить хороший урожай на месяц раньше", – говорит Сергей.

Однако, по его словам, все в этой агроистории так или иначе упирается в землю и инвестиции. И именно здесь – одна из главных проблем.

"Фермер боится вкладывать средства в полив, холодильники, уборочную технику, если земля арендована. Мы тоже вначале боялись, поэтому решили арендовать у государства, чтобы хоть как-то перестраховаться. И если когда-то это работало – засеять однолетние культуры и получить прибыль, то теперь, во времена конкуренции и технологий, это не работает совсем. Поэтому села у нас на грани бедности, агрохолдинги техническими культурами истощают землю", – рассказывает бизнесмен.

Именно в таких селах он с единомышленниками запустил социальный проект: крестьянам бесплатно дают саженцы смородины, которая не требует значительного ухода, крестьян консультируют специалисты-агрономы, а впоследствии предприятие покупает выращенную ягоду у людей: "Уже около 300 семей из трех соседних сел получили саженцы, и всю ягоду, за исключением собственных нужд, сдают нам. Мы производим соки, и это дает нам возможность покупать ягоду у крестьян по рыночным ценам, которые в разы превышают закупочную цену. Уже сегодня мы тесно сотрудничаем с супермаркетами и хотим расширять ассортимент, выращивать персики, черешню и абрикосы".

При этом снятие моратория на продажу земли облегчило бы очень многие вопросы.

"Наша мечта после снятия моратория – ягодный кластер с собственной переработкой. Такое предприятие будет наполнять местный бюджет, создаст новые рабочие места. Идею такого проекта я представил депутатам новосозданной ОТГ Беляевского района Одесской области. Капитализация проекта – 40 га земли и 67 млн грн за два года. Мои условия просты – мне не надо поддержки или денег, только земля на прозрачных условиях. Но получение земли – это проблема. Сегодня на чиновников оказывается давление – участок хотят отдать под аквапарк или коттеджные городки. Именно поэтому мы обращаемся к Одесской областной администрации и верим, что нам дадут возможность стартовать с этим проектом", – говорит Сергей.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал о том, почему Украина мало зарабатывает на экспорте ягод и фруктов.

Также мы писали о том, как предприниматель из Киева собирает более тонны голубики со своего участка. Подробности – в видеосюжете.