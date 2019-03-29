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Спрос на рабочие профессии растет: украинцев переучивают на слесарей и швей

Сегодня, 08:12

Работодатели сетуют на острый дефицит рабочих рук

Спрос на рабочие профессии растет: украинцев переучивают на слесарей и швей Бизнес Работодатели сетуют на острый дефицит рабочих рук

В Украине вырос спрос на рабочие профессии. Работодатели готовы платить десятки тысяч гривен швеям, механизаторам и автослесарям. А вот дипломированным специалистам, наоборот, сложно найти работу по специальности. "Сегодня" разбирались, на каких специалистов "охотятся" работодатели, а какие профессии возглавляют рейтинг безработицы.

Киевлянка Валентина Гриценко шьет уже 23 года. Женщина говорит, что при выборе профессии не думала про престиж или зарплату – просто ей нравилось шить. 

"Ходила на курсы кроя и шитья в свое время, интересно, нравится... В принципе не сложно, но устаешь, спина болит очень", – рассказывает женщина.

Сегодня ее профессия – одна из самых востребованных в Украине. Свободные места есть почти всегда даже в компаниях с высокими зарплатами, рассказывает директор частного предприятия по пошиву одежды Владимир Каграманов.

"Довольно сложно найти хорошего мастера подходящей квалификации, не смотря на то, что график работы обычный – пятидневка, восьмичасовой рабочий день, уровень оплаты – 16‑18 тысяч гривен", – говорит Каграманов.

Дефицит рабочих рук в Украине продолжается уже более 10 лет. И все равно вчерашние школьники "штурмуют" университеты и академии вместо профессиональных училищ – родители гонятся за престижем.

Поэтому работодатели вынуждены искать компромисс. В гоне за рабочими руками, предприниматели охотно переучивают юристов и экономистов на швей, пекарей и слесарей. За быструю смену профессии предлагают достойную зарплату.

"В Днепре была ситуация, когда клиент принял двоих юристов на позиции сварщиков. Ребята переквалифицировались, потому что год искали работу", – рассказывает специалистка по поиску работу Татьяна Пашкина.

Не останутся без работы также автомеханики, строители, водители и слесари. Кроме конкурентной зарплаты, работодатели мотивируют потенциальных работников социальным пакетом и премиями.

Напомним, недавно в Кабмине заявили, разрабатывают план по повышению престижа рабочих профессий в Украине. В частности, правительство, намеревается обновить техникумы и внедрить систему дуального образования, чтобы учащиеся смогли совмещать образование и работу на предприятиях.

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Тег работа, зарплаты, трудоустройство, рынок труда

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