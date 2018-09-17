США ослабили санкции против путинского олигарха Дерипаски

США разрешили "РусАлу" и другим компаниям российского олигарха Олега Дерипаски, заключать новые контракты, но только со старыми партнерами. Об этом официально сообщило управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

Так, теперь резидентам США, а также их партнерам можно заключать соглашения с подсанкционными и компаниями Дерипаски, но только в том случае, если их сотрудничество длится уже несколько лет.

Чтобы самим не попасть под санкции, партнерам компаний Дерипаски придется предоставить по требованию OFAC документы, подтверждающие, что они продают или покупают продукцию в том же объеме, что и раньше.

Санкции против "РусАла" серьезно повлияли на мировой рынок алюминия – цены на металл резко выросли.

Напомним, санкционный удар по "друзьям" президента РФ Владимира Путина США нанесли 6 апреля. Под санкции попали семь российских олигархов, 14 компаний и 17 высокопоставленных чиновников. Дерипаска больше всех пострадал от введенных США санкций. В "черный список" попал сам предприниматель и подконтрольные ему компании, включая En+, "Базовый элемент", группу "ГАЗ", "РусАл" и "Евросибхолдинг".

В апреле-2018 Дерипаска, чтобы убедить правительство США ослабить санкции, согласился ограничить свою долю в En+ до менее чем 50 процентов и согласился на назначение независимых директоров в совет компании. Это произошло после того, как из компании Дерипаски "РусАл" уже уволилось руководство.