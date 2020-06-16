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США внезапно отменили санкции против Huawei: у Трампа объяснили причину

16 июня, 12:45

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Американским компаниям разрешили сотрудничать с китайским телекоммуникационным гигантом

Несмотря на то, что раньше США называли заявку Китая на доминирование в области технологий 5G угрозой всему миру, американским компаниям вновь разрешат использовать оборудование китайской Huawei для развития сетей следующего поколения.

Об этом, как сообщили в Twitter Министерства торговли США, сообщил глава ведомства Уилбур Росс.

"Соединенные Штаты не уступят лидерство в глобальных инновациях. Министерство стремится защитить национальную безопасность и внешнеполитические интересы США путем поощрения американской промышленности ко всецелому ее задействованию в приобщении технологий в США к международным стандартам", – заявил министр торговли.

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На этом фоне в министерстве анонсировали пересмотр запрета на ведения бизнеса американскими компаниями с Huawei касательно разработки сетей пятого поколения.

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Стоит отметить, что американские власти неоднократно обвиняли Huawei в работе на интересы правительства Китая – в частности в сборе персональных данных пользователей.

В связи с этим прошлой весной президент США Дональд Трамп Дональд Трамп ввел санкции в отношении компании и запретил американским фирмам использовать телекоммуникационное оборудование Huawei.

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Вскоре после этого о прекращении работы с китайской компанией объявили Google, Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom, а сама компания была вынуждена отменить запуск новой модели ноутбука MateBook.

А как возможная продажа Китаю завода в Украине стала камнем преткновения в отношениях между Киевом и Белым домом, смотрите в видеосюжете:

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США санкции 5G Huawei телекомуникационные услуги

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