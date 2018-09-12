Стало известно, где откроется первый украинский магазин IKEA

Сегодня, 13:53

Формат магазина будет не классическим для IKEA; Украина станет одним из первых рынков, на которых компания будет работать по-новому

Фото: Getty
Фото: Getty

Мэр Киева Виталий Кличко приветствовал решение IKEA об открытии первого магазина в Украине. Об этом Кличко заявил во время встречи с представителями компании "IKEA Юго-Восточная Европа", передает пресс-служба Киевского горсовета.

"Я приветствую решение компании IKEA открыть первый магазин в Украине. И рад, что этот первый магазин будет в столице – в Киеве, – сказал Виталий Кличко. – Мы совместно работали над тем, чтобы воплотить эту идею. Мы встречались в прошлом году в Давосе в конце прошлого года здесь, в Киеве. И я рад, что сотрудничество вышло на стадию реализации".

Он сообщил, что киевский магазин будет расположен в торгово-развлекательном центре "Ocean Mall". Торговый центр планируют открыть в 2019 году рядом с ТРЦ "Ocean Plaza".

Формат магазина будет не классическим для IKEA. Украина станет одним из первых рынков, вместе с Францией, Великобританией, Данией, США и Китаем, на которых IKEA откроет магазин в новом формате. Это будет магазин IKEA меньше площади и расположен в центральной части города с возможностью заказа товаров онлайн.

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"С учетом результатов исследования рынка и потребительских предпочтений наша команда выбрала благоприятную бизнес-модель, которая позволит IKEA реализовать планы в Киеве в ближайшее время. В новом магазине городского формата наши покупатели познакомятся с новым подходом IKEA к созданию лучшей жизни для наибольшего количества людей", – отметил Главный исполнительный директор "IKEA Юго-Восточная Европа" Стефан Вановербеке.

Напомним, в конце 2017 года IKEA уже официально подтвердила выход на украинский рынок. Тогда компания заявила, что в течение двух лет, то есть до конца 2019-го, планирует открыть магазин в Украине. В целом зайти на украинский рынок IKEA пробовала уже несколько раз. 

И.о. директора Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко считает, что IKEA покажет мировым компаниям – в Украине можно работать прозрачно
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"Сегодня"

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