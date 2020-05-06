Стало известно, как будут работать салоны красоты с 11 мая

В Украине с 11 мая ослабляется карантин. Помимо прочего, с этой даты разрешат работу парикмахерских, маникюрных кабинетов, салонов красоты и другим заведениям бьюти-сферы. Условия их временного формата работы уже установлены. Они официально прописаны в распоряжении главного санврача Украины Виктора Ляшко.
"При оказании услуг парикмахерских и салонов красоты нужно организовать противоэпидемические мероприятия в соответствии с Государственными санитарными правилами <...> и с учетом временных рекомендаций, направленных на предотвращение осложнения эпидемической ситуации", – говорится в распоряжении.
В частности, для салонов красоты прописаны такие временные требования:
- Нужно обязательно измерять температуру тела всех сотрудников перед началом их смены. Если температура окажется выше 37,2 градуса, сотрудника нельзя допускать к работе. Также нельзя работать тем, у кого есть симптомы ОРВИ;
"При проведении измерений температуры тела контактными средствами измерения, необходимо обеспечить обязательную дезинфекцию средства для контактного измерения после каждого его использования", – уточняется в документе.
- Принимать клиентов можно только по предварительной записи. При этом между обслуживанием посетителей должен быть интервал не меньше 15 минут, чтобы клиенты не контактировали друг с другом. Ожидать своей очереди клиенты могут только снаружи помещения, соблюдая дистанцию не меньше 1,5 м.
- Посторонним лицам нельзя находится в помещении. Исключение есть только для одного сопровождающего ребенка или лица с инвалидностью.
- На входе в салон должно быть оборудовано место для дезинфекции рук с использованием средства, которое соответствует требованиям МОЗ;
- Ограничение на количество клиентов, которые одновременно находятся в салоне, – не больше одного человека на 10 кв. м зала. Заходить в помещение можно только в защитной маске или респираторе.
- Расстояние между местами предоставления услуг должно составлять не меньше 2 м.
- Сотрудники салона обязаны использовать одноразовые перчатки и маску или респиратор.
- После каждого клиента должна проводиться дезинфекция и уборка поверхностей, к которым прикасаются клиенты, а также дезинфекция многоразовых инструментов.
Собственник салона красоты должен обеспечить:
- пятидневный запасом средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств для сотрудников, а также контроль за их использованием;
- информирование клиентов об ограничениях и условиях обслуживания;
- маркировку дистанций, в том числе и перед входом в помещение, чтобы клиенты в очереди находились не меньше чем в 1,5 м друг от друга;
- влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств и проветривание не реже чем каждые 2 часа и после окончания рабочего дня/смены;
- отстранение от работы лиц из группы риска – тех, кто старше 60 лет, или страдает хроническими заболеваниями, угнетающими иммунитет.
Сотрудники салонов красоты обязаны:
- мыть руки с жидким мылом или обрабатывать их спиртосодержащими антисептиками не реже раз в три часа, а также после посещения общественных мест, использования туалета, уборки, обслуживание и т.д.;
- прикрывать рот и нос при кашле и чихании согнутой в локте рукой или одноразовой салфеткой;
- не трогать лицо руками;
- не контактировать с лицами, у которых есть симптомы ОРВИ;
- самоизолироваться в случае возникновения признаков респираторных заболеваний.
Напомним, ранее новости "Сегодня" также разбирались, как салоны красоты выживают во время карантина. Оказалось, что многие предприниматели из бьюти-сферы продолжали нелегально работать:
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