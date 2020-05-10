Ослабление карантина: как будут работать парикмахерские и салоны красоты

Около трети украинцев за последние два месяца умудрились получить бьюти-услугу, несмотря на карантин

Уже с понедельника, 11 мая, в Украине будет ослаблен карантин. Малый бизнес снова начнет работать, в том числе салоны красоты и парикмахерские. Сайт "Сегодня" выяснил, как индустрия красоты готовится выходить из карантина.

Как известно, ранее главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко очертил основные правила работы салонов красоты.

"Одновременное пребывание клиентов в заведении разрешается из расчета не более одного человека на 10 кв. м. площади, но не более количества работников, непосредственно оказывающих услуги. Нахождение посторонних лиц в салонах будет запрещено. Между местами предоставления услуг нужно будет обеспечить дистанцию не менее двух метров. Работники, оказывающие услуги, должны обязательно использовать медицинские маски или респиратор, одноразовые перчатки. После каждого клиента должна проводиться дезинфекция, уборка поверхностей, а также там должно быть проветривание. Ожидание своей очереди должно быть за пределами заведений", – рассказал Ляшко, подчеркнув, что кофе и любые напитки в салонах красоты будут запрещены.

По словам президента Союза профессионалов Украины в индустрии красоты Александр Толубко, вероятно, не все предприятия выживут после карантина и какой-то процент из них закроется.

"Возможно, около 10-15%. Но благодаря тому, что мы начнем работать с 11 мая, процент закрытых предприятий не будет большим. Если бы ограничительные меры продолжились бы для нас еще на какое-то время, то и число закрытых предприятий было бы намного большим", – говорит эксперт.

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По данным профильных организаций, салоны уже около недели готовятся к начале работы – ведут запись клиентов, закупают маски, дезинфекторы.

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По словам Толубко, в последнее время было проведено несколько опросов.

"33% клиентов по крайней мере один раз за это время нашли возможность получить услугу. Кстати, именно поэтому мы создавали петиции и пытались донести государству, что намного безопаснее для людей обслуживаться в тех салонах, где соблюдаются меры безопасности, а не в теневых".

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как некоторые салоны красоты предоставляют услуги подпольно. Подробности – в сюжете:

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