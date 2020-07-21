Стало известно, когда IKEA откроет офлайн-магазин в Украине

Шведская компания IKEA, которая ранее ограничила работу интернет-магазина в Украине, стремится "как можно быстрее" – до конца 2020 года – открыть первый в нашей стране магазин в городском формате в Киеве. Об этом сообщается на официальном сайте IKEA.

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"Он будет расположен в ТРЦ Blockbuster Mall, с которым компания недавно подписала договор аренды. Дополнительную информацию о будущем открытии сообщим отдельно", - говорится в сообщении.

Также IKEA планирует открыть два дополнительных пункта выдачи заказов в Киеве при заказах через интернет-магазин.

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"Учитывая высокую заинтересованность в продуктах IKEA на рынке, компания планирует и в дальнейшем инвестировать в мощности для обработки заказов, а также намерена открыть два дополнительных пункта выдачи заказов в Киеве", – говорится в сообщении.

Сейчас шведский ритейлер предлагает украинским покупателям ассортимент из около 3600 товаров.

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Как известно, IKEA официально заявила об открытии первого в Украине магазина в сентябре 2018 года. Изначально предполагалось, что объект появится в ТРЦ Ocean Mall в середине 2019 года. Позже открытие магазина IKEA было перенесено на конец 2019 года. Тогда украинские СМИ выяснили, что ритейлер подписал договор на открытие магазина площадью около 6 тыс. кв. м в ТРЦ Blockbuster Mall. Потом запуск перенесли на весну 2020 года, однако теперь вновь отложили из-за карантина.

Отметим, что IKEA начнет работу в Украине не с классического формата, а с относительно нового Сity store. Сity store – это формат небольших магазинов IKEA в составе более крупных торговых центров. Классический формат работы этого бренда – строительство собственных ТЦ, которое в Украине пока не планируется.

Ранее новости "Сегодня" также рассказывали, какому бизнесу в Украине удалось заработать во время жесткого карантина:

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