Стало известно, когда в Украине откроются IKEA и H&M

В Кабинете министров отметили серьезное расширение сотрудничества между Швецией и Украиной

Шведские сети магазинов IKEA и H&M, которые являются одними из самых ожидаемых в Украине брендов, выйдут на украинский рынок уже в 2018 году. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает пресс-служба правительства.

"Украина является привлекательным местом для многих шведских компаний, желающих расширить свой бизнес. Мы приветствуем тот факт, что уже в этом году известные шведские компании IKEA и H&M выйдут на рынок Украины", – отметила Климпуш-Цинцадзе.

При этом ранее СМИ выяснили, где откроется первый H&M в Украине.

Вице-премьер подчеркнула, что торгово-экономическое сотрудничество Украины и Швеции активно развивается. Так, за год товарооборот между странами вырос на 4,2%, до 510,9 млн долларов.

Кроме того, 14 июня в Киеве состоится Шведско-украинский бизнес-форум, который, по мнению Климпуш-Цинцадзе, поможет еще сильнее расширить сотрудничество между странами.

Ранее шведская сеть магазинов мебели и товаров для дома IKEA официально подтвердила выход на украинский рынок. Сейчас компания изучает украинский рынок. В целом зайти на украинский рынок IKEA пробовала уже несколько раз.



