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Стало известно, сколько потеряли рестораны и кафе за время карантина

10 июня, 17:23

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Хуже всего заведениям общепита пришлось в апреле

В рамках ослабления карантина в некоторых регионах Украины ресторанам и кафе разрешили принимать посетителей в помещениях. Однако заведения в столице и еще ряде областей из-за эпидемиологической ситуации все еще могут работать только на вынос или обслуживать гостей на летних площадках. Ограничения серьезно влияют на выручку рестораторов.

Как подсчитали в компании Poster, сложнее всего сфере общественного питания было в апреле. В этом месяце выручка предприятий общественного питания составила лишь 26% от февральской, передает "Экономическая правда".

Чуть лучше дела обстояли в мае, после ослабления карантина во второй половине месяца. Тогда возобновили деятельность 70% заведений общественного питания. После открытия "летников" средняя выручка составила 50% от докризисного периода.

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"За четыре недели апреля-мая падение оборота в небольших ресторанах среднего и низкого сегмента составило в среднем 58%, у баров – 53% по сравнению с четырьмя неделями до карантина. Бургерные и кафе потеряли 45% и 43% соответственно. Кафе в этот период в среднем потеряли 12% от докарантинных продаж", – подчеркнули в Poster.

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Меньше всего просели заведения, которые и до карантина работали только на доставку, – их выручка просела на 4%.

Как известно, карантин в Украине продлили до 22 июня, однако ограничения постепенно снимают. Кафе и рестораны еще с 11 мая получили право открывать летние площадки под открытым небом и работать на вынос. А с 13 мая Кабинет министров ослабил и эти ограничения – разрешил работу "летников" под навесами или на верандах, а также увеличил лимит на количество посетителей за столиками (четыре человека вместо двух).

Также сайт "Сегодня" писал, за какие нарушения карантина наказывают украинцев. При этом многие граждане устали соблюдать все правила:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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