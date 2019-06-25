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Стало известно, сколько Украине приносит малый бизнес

25 июня, 14:31

Цифры озвучил член команды поддержки реформ Минэкономразвития

Фото: Pixabay

Малый бизнес в Украине приносит лишь 16% валового внутреннего продукта (ВВП) в экономику страны, а вместе со средним бизнесом – 55% ВВП. Об этом заявил член команды поддержки реформ Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) Денис Шемякин.

"У нас 55% вклад малого и среднего бизнеса в ВВП. Но если посмотреть в другом измерении, то большие и средние предприятия в Украине – это 73% ВВП, то есть микро- и малые предприятия в Украине – это всего 16% ВВП. В Европе – в два раза больше", – сказал он на первом национальном бизнес-форуме Industry4Ukraine.

По его словам, в Украине немного больше предприятий, чем в Европе, однако их эффективность в 10 раз ниже.

Шемякин подчеркнул, что МЭРТ должен сфокусироваться именно на малых и микро-предприятиях – улучшить бизнес-климат с целью сделать украинскую продукцию более конкурентоспособной.

Новости "Сегодня" сообщали, что нехватка рабочих рук всерьез обеспокоила топ-менеджеров украинских компаний. Именно эту проблему они назвали главной опасностью для развития бизнеса.

Сайт "Сегодня" также разбирался, каким профессиям в Украине грозит "вымирание" из-за развития технологий. Подробнее читайте в материале "Водители, бухгалтеры и адвокаты станут не нужны: какие профессии вскоре могут исчезнуть".

Кроме того, сообщалось, какие профессии через пять лет будут приносить большие деньги:

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Тег бизнес, ВВП, МЭРТ, Минэкономразвития

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Источник:

УНИАН

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