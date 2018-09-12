Starbucks отказался от Украины: стала известна причина

Сегодня, 09:56

В Национальном инвестсовете пока не видят перспектив появления легендарных кофеен в Украине

Фото: AFP
Фото: AFP

Компания Starbuсks, которая отказалась от работы в Украине, в своем решении исходила из того, что ее продукция является дорогой для украинского потребителя. Об этом заявила глава офиса Национального инвестиционного совета Юлия Ковалив.

"Уже СМИ несколько раз сообщали о выходе Starbucks на рынок, и мэр [Киева Виталий Кличко] об этом также говорил, но позже Starbucks сообщал, что не выходит на рынок Украины", – сказал Ковалив в эфире "Радио НВ".

По словам Ковалив, исходя из конкуренции, которая есть сегодня, продукция Starbucks является достаточно дорогой для потребителя.

"На сегодняшний день четких сроков и видений выхода на рынок нет, но если посмотреть на рынок Украины, то понятно, что для этой компании он не является большим", – сказала она.

Как известно, Starbucks является одним из самых ожидаемых брендов на рынке Украины наряду с IKEA, которая планирует заход в Украину, и H&M, который уже открылся в Киеве. По состоянию на декабрь 2016 года сеть Starbucks объединяла свыше 24 тысяч торговых точек по всему миру. Кафе Starbucks стали символом Нью-Йорка наряду со статуей Свободы, желтыми такси и небоскребами.

При этом  в 2013 году в Киеве появилась кофейня с именем Starbucks. Но, как оказалось, в заведении продавались разные виды кофе, в том числе и Starbucks, а само это место не являлось официальной кофейней компании.

Впрочем, несмотря на официальные отказы, мэр Киева Виталий Кличко уверен, что сеть кофеен Starbucks рано или поздно выйдет на украинский рынок.
рынок, Украина, бренд, отказ, Ковалив, Starbucks

Вы сейчас просматриваете новость "Starbucks отказался от Украины: стала известна причина". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бизнес

Кофейня Starbucks. Фото: PxHere

В Индии McDonald's и Starbucks оштрафовали из-за крышечек для стаканов

28 Июня, 08:19

Компании нарушили новый индийский закон

США

фото AFP

Глава Starbucks сообщил об отставке

5 Июня, 04:03

Говард Шульц ушел в отставку и, возможно, будет баллотироваться в президенты США
Загрузка...
Загрузка...