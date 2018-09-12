Starbucks отказался от Украины: стала известна причина

В Национальном инвестсовете пока не видят перспектив появления легендарных кофеен в Украине

Компания Starbuсks, которая отказалась от работы в Украине, в своем решении исходила из того, что ее продукция является дорогой для украинского потребителя. Об этом заявила глава офиса Национального инвестиционного совета Юлия Ковалив.

"Уже СМИ несколько раз сообщали о выходе Starbucks на рынок, и мэр [Киева Виталий Кличко] об этом также говорил, но позже Starbucks сообщал, что не выходит на рынок Украины", – сказал Ковалив в эфире "Радио НВ".

По словам Ковалив, исходя из конкуренции, которая есть сегодня, продукция Starbucks является достаточно дорогой для потребителя.

"На сегодняшний день четких сроков и видений выхода на рынок нет, но если посмотреть на рынок Украины, то понятно, что для этой компании он не является большим", – сказала она.

Как известно, Starbucks является одним из самых ожидаемых брендов на рынке Украины наряду с IKEA, которая планирует заход в Украину, и H&M, который уже открылся в Киеве. По состоянию на декабрь 2016 года сеть Starbucks объединяла свыше 24 тысяч торговых точек по всему миру. Кафе Starbucks стали символом Нью-Йорка наряду со статуей Свободы, желтыми такси и небоскребами.

При этом в 2013 году в Киеве появилась кофейня с именем Starbucks. Но, как оказалось, в заведении продавались разные виды кофе, в том числе и Starbucks, а само это место не являлось официальной кофейней компании.

Впрочем, несмотря на официальные отказы, мэр Киева Виталий Кличко уверен, что сеть кофеен Starbucks рано или поздно выйдет на украинский рынок.