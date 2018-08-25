Свое дело: айтишник запустил стартап для отправки посылок

Сервис работает по принципу "каждый пользователь и заказчик, и почтальен"

Когда почти 10 лет работаешь в одной компании, пусть даже очень солидной, может стать скучно.

"Я начал ощущать себя мелким винтиком, не влияющим на конечный результат. Это не очень мотивирует", — рассказывает Ярослав Львович, инженер компьютерных систем и сетей, выпускник КПИ.

Он пришел в крупную агропромышленную компанию на первом курсе младшим IT-специалистом, а ушел руководителем отдела разработок. Карьерный рост был, но не хватало самореализации.

"Хотелось чувствовать себя важным. Не выполнять одну функцию в холдинге, а быть полезным обществу", — объясняет свои мотивы Ярослав.

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Приняв решение, просто покинул насиженное место и фрилансил. И тут промелькнула идея стартапа.

"Другу-зернотрейдеру понадобилось переправить в Германию образцы зерна клиентам. Это оказалось большой проблемой: у крупных перевозчиков ограничения на доставку органики, — рассказывает Львович. — Отправил с оказией, убив на поиски курьера массу усилий".

А Ярослав задумался: почему бы не создать удобный сервис, объединяющий заказчиков и исполнителей-доставщиков?

Стартовый капитал: 9 лет опыта и 3 разработчика

Сначала Ярослав занялся изучением рынка. Оказалось, он полузанятый и низкоконкурентный. Похожие стартапы есть, но качество программного обеспечения слабовато, и его несложно переплюнуть. Тогда айтишник начал собирать команду разработчиков. В сентябре прошлого года подобрал специалистов, а в мае текущего сервис заработал. Теперь Ярослав Львович — сооснователь мобильного сервиса доставки посылок попутчиками. Его проект стартовал благодаря троим разработчикам и собственноручно приложенным усилиям.

"Я выполнял функции менеджера-организатора. Изучал разработку мобильных приложений, а когда пришло время — сам сел за "станок" и дописал приложение, — вспоминает айтишник. — Этому учатся годами, а у меня было всего две недели, чтобы выучить язык программирования с нуля, закончить работу и вовремя запустить сервис".

Ярослав сам штудировал тонкости администрирования, основы маркетинга. Благо, в финансовой сфере у него уже был багаж знаний с предыдущей работы. Но все равно получалось, что для проекта то и дело нужно было вникать в новые области.

"Можно нанять консультанта, но они за тебя мыслить не станут. Все равно надо самому хорошенько вникнуть в суть, разобраться, что нужно для работы", — говорит Львович.

А для души и укрепления духа все время читал истории успешных людей и кейсов.

Поначалу обходились коворкингом, а когда команда расширилась, выгоднее стало снимать небольшой офис. Главным генератором новых пользователей для сервиса стал Facebook, неожиданно эффективным каналом продаж оказался Telegram, а с продвижением блогеры помогли. Теперь, по словам сооснователя сервиса, проект созрел даже для участия в конкурсах стартапов (подали заявку на участие).

"На конкурс надо приходить с уже рабочей моделью. А у нас — запущенный продукт, статистика и опыт, есть что показать и чем поделиться", — рассуждает автор идеи.

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Трудней всего

Ничто не далось Ярославу так трудно, как запуск уже готового, отшлифованного сервиса.

"В первый месяц после старта нужно было не просто добиться увеличения количества пользователей, но и успешных кейсов (бизнес-ситуаций), — говорит Львович. — Все, что делалось до этого, было понятно. А когда от тебя уже не все зависит — неясно, за какие ниточки дернуть, чтобы сработало".

Пожинать первые плоды очень тяжело, но интересно. В первый день после запуска сервиса Ярослав с маркетологом буквально ежечасно интересовались, заходил ли в систему хоть кто-то, и радовались каждому новому зарегистрированному пользователю.

"К счастью, работа в холдинге была хорошей школой стрессоустойчивости. Это помогло держать себя в руках и даже относительно спокойно спать по ночам", — признается Львович.

Как изменилась жизнь

Когда был наемным работником, мог рассчитывать на стабильный доход и предсказуемое завтра. Зато подчинялся нескольким руководителям и так уставал от офисной бюрократии и формальностей, что домой приходил эмоционально выжатым.

"Теперь, когда занят тем, что приносит радость, моральное истощение прошло. А рабочий день и раньше 8-часовым не был", — делится IT-специалист.

Семья, по его словам, от перемен только выиграла. К тому же Ярослав перестал общаться с людьми, с которыми связывали дела и ни капли позитивных эмоций.

"По работе приходилось иметь дело со всякими энергетическими вампирами, — вспоминает он. — Какое счастье, что есть возможность их избегать!"

У сооснователя стартапа появились амбициозные планы: до нового года он планирует в разы увеличить "штат" пользователей сервиса, собрать отзывы и усовершенствовать приложение. А потом выйти за границы Украины и привлечь до 50% участников-европейцев.

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Успех в цифрах

С момента возникновения идеи до запуска стартапа прошло около года и 2—3 месяцев. Ярослав начинал работу с командой из трех разработчиков, но уже к моменту запуска продукта маленький штат удвоился. Какая сумма для этого понадобилась, он не разглашает, но говорит, что аналогичные стартапы тянут на десятки тысяч долларов, ведь на зарплату одному только IT-специалисту в месяц надо 2000 долларов как минимум.

После первого месяца работы сервис имел аудиторию около 4400 пользователей. Второй закончили с 10 тысячами, а неполный третий удвоил этот результат. Эти 20 000 с хвостиком пользователей — это люди, которые потенциально могут как отправлять, так и перевезти багаж, чаще всего путешественники. В день на сервисе висит не менее 3500 актуальных поездок и 500 посылок. Создатели собирались начинать с украинской аудитории. Но вышло, что лишь 25% пользователей — из Украины. Остальные тоже украинцы в своем большинстве, но разбросанные по всему миру. Больше всего их в РФ, Польше, Германии, Италии.

"Есть люди из США, Аргентины, Индии! Сам удивляюсь, как они нас нашли", — шутит Львович.

Прибыли он пока не получает: стоит задача проанализировать, каков спрос на сервис, а потом — модернизироваться.

Советы бывалого

Главный вывод, сделанный опытным стартапером: если слишком переживать и рассматривать проблемы как трагедию, а не обычные задачи, то лучше за проекты и не браться. Философский подход к делам — спасение нервной системы.

"Иначе можно с ума сойти. На самом деле любой успешный проект — это огромное количество ошибок, шишек и сделанных выводов, — полагает Ярослав. — Ни одна компания, думаю, с первой попытки не получила суперприбыль — все прошли тернистыми путями".

В сфере перевозок стоит больше уделять внимания вопросам безопасности, теперь точно знает он. Раньше его сервис давал просто рекомендации и памятку, как принимать посылку, на что обращать внимание, чтобы минимизировать риск влипнуть в неприятности. Но в наше время этого мало.

"Надо отрегулировать систему оплаты через систему вместо налички, — говорит Ярослав. — Чтобы исполнитель гарантированно получал вознаграждение, а отправитель знал, что его деньги не отдадут, пока посылка не доедет".

Кстати, социальные сети и профайлы для верификации пользователей стали намного информативнее, чем их документы, полагает Львович: профиль на Facebook или Google-аккаунт расскажут о человеке больше, чем его паспорта. На эти данные и следует ориентироваться в вопросах безопасности.