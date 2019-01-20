Свое дело: как маркетолог научилась зарабатывать на тревел-блоге
После увольнения из офиса маркетолог из Ивано-Франковска занялась своим проектом о путешествиях
Анна Бурлака из Ивано-Франковска путешествует более 10 лет. Сначала вылазки в страны по соседству, потом в дальнее зарубежье.
"Раньше думала, что летать на другие континенты — это удел избранных. Потом поняла, что все реально", — говорит Анна.
В карьере делала успехи — из рядового маркетолога за 3 года выросла до руководителя отдела маркетинга и коммуникаций (при этом 10—11 раз в год ездила за границу). Перед 3-месячной поездкой по Южной Америке Анна завела блог, и мало-помалу он перерос в профессиональный. Сначала она вела его параллельно с работой. А потом уволилась и вот уж год называет себя тревел-блогером и автором проекта о путешествиях. У нее все получилось. Недавно туристический поисковик momondo внес блог Анны Бурлаки в список "Лучшие тревел-блоги Украины".
"Я сделала очень много, чтобы попасть в него", — признается Анна.
Советы блогера
Анна не советует долго сидеть на финансовой подушке. Пока у нее были деньги, блог монетизировался темпами улитки.
"Как только они кончились, пошел стабильный доход, — вспоминает она. — Наверное, стала действовать смелее, а резерв от решительных шагов сдерживал".
Говорит, лучше бы потратила сбережения на самообразование. Курсы СЕО, по работе с соцсетями и продвижению сайта, ораторскому искусству. Старается хотя бы онлайн их прослушивать.
Общаясь с коллегами по фрилансу и стартапам, Анна поняла, что страхи мучили всех.
"Будет страшно пускаться в плавание. И будут сомнения, правильно ли действуешь, и несколько бессонных ночей, — считает она. — Но лучше дать себе 6—8 месяцев и попробовать, чем жалеть всю жизнь об упущенном шансе".
Разработайте четкий план действий и обзаведитесь группой поддержки. Если есть хотя бы 100 "фанов", которые станут интересоваться, как пошли дела, это значит, продукт актуален, уверена Бурлака.
Стартовый капитал тревел-блога
Как зарабатывать, продавая свой опыт, Анна примерно знала. Как и то, что в Украине сами по себе статьи в блоге монетизировать достаточно трудно. Не так велик трафик, чтобы зарабатывать на партнерских программах.
"Это когда пользователь читает статью, переходит по ссылке и бронирует, скажем, отель, а блог зарабатывает на комиссиях за такие переходы, — объясняет автор тревел-блога. — Это классический заграничный подход к блогингу, но он работает при гигантском трафике, а у нас такой аудитории нет".
Тем более у статей на украинском языке, ведь украинцы все еще чаще пользуются русским в поисковиках, чтобы расширить область поиска нужного контента.
"А я специально пишу на родном языке, чтобы этот контент таки был", — объясняет свою позицию Анна.
Поэтому она выписала все виды деятельности, которыми могла бы зарабатывать, начиная с консультаций и заканчивая статьями для других ресурсов, лекциями. И первые месяцы жила на сбережения, раскручивая свой проект. База потенциальных клиентов уже была — подписчики из соцсетей.
"Они стали моей группой поддержки, а некоторые — первыми клиентами", — рассказывает Анна.
Поначалу она сама предлагала свои выступления площадкам родного города. Теперь ее все чаще приглашают сами и не только в Ивано-Франковске.
Анна всегда пишет план на месяц в деталях, с цифрами и конкретными формулировками, чего хочет достичь. Прирост аудитории в соцсетях, количество статей, консультаций и выступлений, ожидаемая прибыль и вложения.
"А после начинаю думать, как реализовать. Написать заметку для внешнего ресурса, чтобы добавилось читателей, и так далее", — рассказывает тревел-блогер.
Планирование позволяет масштабно видеть положение дел и повышает эффективность работы, уверена Анна.
"Знаешь, что это только твои решения, ответственность и победы", — объясняет она.
Путешествия тоже стали способом приобретения контента. В последние годы Анна и так ездила по миру, зная, что по итогу нужно написать статью, привезти фото и видео для блога и видеоканала. "А теперь еду, сразу планируя добыть конкретный материал, который принесет дополнительный трафик на сайт и заработок", — рассказывает путешественница.
Труднее всего: страхи и комплексы новичка
Морально перестроиться было сложнее, чем технически, признается Анна Бурлака. Одолевали страхи, стеснительность, приходилось бороться с собой.
"Я была директором по маркетингу и коммуникации крупной компании, но работала всегда в команде, а тут надо продавать, выпячивать себя. И это мучило", — делится путешественница.
Поначалу — полное непонимание, как формировать цены на свои услуги. Приходилось доказывать себе, что работа стоит недешево и нельзя стесняться выставлять цену.
"Не мешало бы посетить тренинги. Например, по продажам — мне этих навыков ой как не хватало, пока не осознала, что формирую пакет услуг и буду его продавать, а не просто пишу посты в блоге", — признается Анна.
Исчезла иллюзия, что когда сам себе начальник, то можешь планировать больше времени на семью и отдых.
"Прежде чем уйти на выходной, должна подумать: если не сделаю то и это, то к концу месяца не смогу оплатить счета, — объясняет Анна. — Это очень пугало, но и стимулировало делать больше, чем на обычной работе".
Перемены в жизни
Работала Анна всегда много, и нагрузками ее не испугать.
"Но теперь, встречая знакомых, слышу: "Аня, ты сияешь!", а когда ходила на работу, они так не говорили, — смеется путешественница. — Даже физически себя очень хорошо чувствую, перестала болеть спина, и не дергается глаз".
При работе в команде ей очень не хватало для самомотивации понимания, каким был лично ее взнос в достижения.
"А сегодня я вижу результаты трудов еженедельно, вижу процесс самореализации", — говорит она.
Все это вдохновляет, чтобы продолжать. Хотя многие недоумевают, что это за деятельность такая.
"Не воспринимают серьезно, мол, нашла бы себе нормальную работу. Стараюсь с ними не контактировать в делах", — объясняет Анна.
Успех в цифрах
На момент, когда Аня оставила офис, за плечами были 45 стран. Первый заработок (непостоянный) от блогинга получила спустя 6 месяцев. Сейчас Анна уже понимает, как работать, чтобы доходы были предсказуемы. За год она добавила в копилку 10 новых стран (в среднем обычно 7—8 за год).
"Наконец побывала в Намибии и на международной конференции Web Summit в Лиссабоне, — говорит она. — Если б ходила на работу, снова на нее не попала бы".
На доходы Анна не жалуется. Первый гонорар получила за выступление в своем городе. Пришло около 70 слушателей, путешественница рассказывала, как находить дешевые авиабилеты и заработала $100 за вечер. По ее словам, любому блогеру по плечу зарабатывать 8000 грн в месяц. Достаточно легко даются 12 000—15 000 грн. Следующий этап — $1000.
"Речь о "некрупном" блогере с аудиторией подписчиков до 20 000 человек", — объясняет Анна.
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