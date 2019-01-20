Свое дело: как маркетолог научилась зарабатывать на тревел-блоге

После увольнения из офиса маркетолог из Ивано-Франковска занялась своим проектом о путешествиях

Работа мечты. После увольнения Анна решила попробовать заработать на блоге не меньше, чем в офисе. Фото: из архива А. Бурлаки.

Свое дело: как маркетолог научилась зарабатывать на тревел-блоге Татьяна Негода //smm9.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/f0c/799/5c3f0c79976cc.png //smm7.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/f0c/799/5c3f0c79976cc.png 2019-01-20T03:00:00+02:00 Бизнес После увольнения из офиса маркетолог из Ивано-Франковска занялась своим проектом о путешествиях

Анна Бурлака из Ивано-Франковска путешествует более 10 лет. Сначала вылазки в страны по соседству, потом в дальнее зарубежье.

"Раньше думала, что летать на другие континенты — это удел избранных. Потом поняла, что все реально", — говорит Анна.

В карьере делала успехи — из рядового маркетолога за 3 года выросла до руководителя отдела маркетинга и коммуникаций (при этом 10—11 раз в год ездила за границу). Перед 3-месячной поездкой по Южной Америке Анна завела блог, и мало-помалу он перерос в профессиональный. Сначала она вела его параллельно с работой. А потом уволилась и вот уж год называет себя тревел-блогером и автором проекта о путешествиях. У нее все получилось. Недавно туристический поисковик momondo внес блог Анны Бурлаки в список "Лучшие тревел-блоги Украины".

"Я сделала очень много, чтобы попасть в него", — признается Анна.

Советы блогера

Анна не советует долго сидеть на финансовой подушке. Пока у нее были деньги, блог монетизировался темпами улитки.

"Как только они кончились, пошел стабильный доход, — вспоминает она. — Наверное, стала действовать смелее, а резерв от решительных шагов сдерживал".

Говорит, лучше бы потратила сбережения на самообразование. Курсы СЕО, по работе с соцсетями и продвижению сайта, ораторскому искусству. Старается хотя бы онлайн их прослушивать.

Общаясь с коллегами по фрилансу и стартапам, Анна поняла, что страхи мучили всех.

"Будет страшно пускаться в плавание. И будут сомнения, правильно ли действуешь, и несколько бессонных ночей, — считает она. — Но лучше дать себе 6—8 месяцев и попробовать, чем жалеть всю жизнь об упущенном шансе".

Разработайте четкий план действий и обзаведитесь группой поддержки. Если есть хотя бы 100 "фанов", которые станут интересоваться, как пошли дела, это значит, продукт актуален, уверена Бурлака.

Стартовый капитал тревел-блога

Как зарабатывать, продавая свой опыт, Анна примерно знала. Как и то, что в Украине сами по себе статьи в блоге монетизировать достаточно трудно. Не так велик трафик, чтобы зарабатывать на партнерских программах.

"Это когда пользователь читает статью, переходит по ссылке и бронирует, скажем, отель, а блог зарабатывает на комиссиях за такие переходы, — объясняет автор тревел-блога. — Это классический заграничный подход к блогингу, но он работает при гигантском трафике, а у нас такой аудитории нет".

Тем более у статей на украинском языке, ведь украинцы все еще чаще пользуются русским в поисковиках, чтобы расширить область поиска нужного контента.

"А я специально пишу на родном языке, чтобы этот контент таки был", — объясняет свою позицию Анна.

Поэтому она выписала все виды деятельности, которыми могла бы зарабатывать, начиная с консультаций и заканчивая статьями для других ресурсов, лекциями. И первые месяцы жила на сбережения, раскручивая свой проект. База потенциальных клиентов уже была — подписчики из соцсетей.

"Они стали моей группой поддержки, а некоторые — первыми клиентами", — рассказывает Анна.

Поначалу она сама предлагала свои выступления площадкам родного города. Теперь ее все чаще приглашают сами и не только в Ивано-Франковске.

Анна всегда пишет план на месяц в деталях, с цифрами и конкретными формулировками, чего хочет достичь. Прирост аудитории в соцсетях, количество статей, консультаций и выступлений, ожидаемая прибыль и вложения.

"А после начинаю думать, как реализовать. Написать заметку для внешнего ресурса, чтобы добавилось читателей, и так далее", — рассказывает тревел-блогер.

Планирование позволяет масштабно видеть положение дел и повышает эффективность работы, уверена Анна.

"Знаешь, что это только твои решения, ответственность и победы", — объясняет она.

Путешествия тоже стали способом приобретения контента. В последние годы Анна и так ездила по миру, зная, что по итогу нужно написать статью, привезти фото и видео для блога и видеоканала. "А теперь еду, сразу планируя добыть конкретный материал, который принесет дополнительный трафик на сайт и заработок", — рассказывает путешественница.

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Труднее всего: страхи и комплексы новичка

Морально перестроиться было сложнее, чем технически, признается Анна Бурлака. Одолевали страхи, стеснительность, приходилось бороться с собой.

"Я была директором по маркетингу и коммуникации крупной компании, но работала всегда в команде, а тут надо продавать, выпячивать себя. И это мучило", — делится путешественница.

Поначалу — полное непонимание, как формировать цены на свои услуги. Приходилось доказывать себе, что работа стоит недешево и нельзя стесняться выставлять цену.

"Не мешало бы посетить тренинги. Например, по продажам — мне этих навыков ой как не хватало, пока не осознала, что формирую пакет услуг и буду его продавать, а не просто пишу посты в блоге", — признается Анна.

Исчезла иллюзия, что когда сам себе начальник, то можешь планировать больше времени на семью и отдых.

"Прежде чем уйти на выходной, должна подумать: если не сделаю то и это, то к концу месяца не смогу оплатить счета, — объясняет Анна. — Это очень пугало, но и стимулировало делать больше, чем на обычной работе".

Перемены в жизни

Работала Анна всегда много, и нагрузками ее не испугать.

"Но теперь, встречая знакомых, слышу: "Аня, ты сияешь!", а когда ходила на работу, они так не говорили, — смеется путешественница. — Даже физически себя очень хорошо чувствую, перестала болеть спина, и не дергается глаз".

При работе в команде ей очень не хватало для самомотивации понимания, каким был лично ее взнос в достижения.

"А сегодня я вижу результаты трудов еженедельно, вижу процесс самореализации", — говорит она.

Все это вдохновляет, чтобы продолжать. Хотя многие недоумевают, что это за деятельность такая.

"Не воспринимают серьезно, мол, нашла бы себе нормальную работу. Стараюсь с ними не контактировать в делах", — объясняет Анна.

Успех в цифрах

На момент, когда Аня оставила офис, за плечами были 45 стран. Первый заработок (непостоянный) от блогинга получила спустя 6 месяцев. Сейчас Анна уже понимает, как работать, чтобы доходы были предсказуемы. За год она добавила в копилку 10 новых стран (в среднем обычно 7—8 за год).

"Наконец побывала в Намибии и на международной конференции Web Summit в Лиссабоне, — говорит она. — Если б ходила на работу, снова на нее не попала бы".

На доходы Анна не жалуется. Первый гонорар получила за выступление в своем городе. Пришло около 70 слушателей, путешественница рассказывала, как находить дешевые авиабилеты и заработала $100 за вечер. По ее словам, любому блогеру по плечу зарабатывать 8000 грн в месяц. Достаточно легко даются 12 000—15 000 грн. Следующий этап — $1000.

"Речь о "некрупном" блогере с аудиторией подписчиков до 20 000 человек", — объясняет Анна.

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АВТОР: Татьяна Негода Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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