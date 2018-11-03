Свое дело: мама в декрете организовала успешную клининг-фирму

Оксана Лавская родом из Кривого Рога. За плечами — высшее образование и опыт работы инженером в госорганизации. Потом декрет и двое детей: все условия, чтобы почивать на лаврах. Но Оксана по натуре слишком неусидчива и инициативна, чтобы вести размеренную мамскую жизнь. Декретный отпуск для нее стал возможностью осмотреться и выбрать, чем заниматься дальше.

"Мысленно многое перебрали — мебельный салон, спортзал, детская комната, — перечисляет Оксана. — А потом появилось предложение заняться клинингом по франшизе".

И оно понравилось. Франшиза — это когда учишься на чужих ошибках, а своих почти не допускаешь.

"Я к идее отнеслась поначалу скептически, — вспоминает Лавская. — А муж сразу решил: надо брать".

И не ошибся: в бизнесе Оксаны все сложилось, и сама она стала экспертом в своей отрасли.

Стартовый капитал

Сейчас новичкам начинать намного проще, чем Оксане 7 лет тому.

"Они могут посоветоваться с коллегами, есть общий чат франчайзи, — говорит она. — А я осваивала все сама".

Деньги для запуска в семье были: Лавские скопили декретные выплаты — около 30 000 грн. Половина суммы ушла на покупку оборудования, франшизы, роялти. Клининговый арсенал средств и машинок пополнялся по мере необходимости. Хранился в семейном гараже, и до зимы обходились без офиса.

"Но можно купить самое лучшее оборудование и химию, а без профессионального персонала дело не пойдет, — уверена Оксана. — Я сразу решила: мои люди будут лучшими, пусть и услуги не самыми дешевыми".

Предпринимательница подбирала людей на свой лад — брала даже совсем без опыта, но с желанием учиться и работать. Все следуют составленной директором инструкции, но главное правило ее маленькой фирмы — работать щепетильно и с любовью к чистоте:

"Если оставили недоработку, я заказчику все компенсирую", — объясняет Оксана.

Первые два месяца весь доход уходил на рекламу. Знакомые не верили, что будет иначе, — мол, кто в Кривом Роге станет платить за уборку?

"Один лишь муж меня поддержал. Говорил, что я, если надо, и гипермаркетом руководить смогу", — смеется Оксана.

Благодаря такому тылу мама двух деток таки освоила сложные технологии, которых поначалу опасалась.

Труднее всего на старте

Лавская не из тех, кто смотрит на вещи с холодной головой. Все трудности и проблемы она пропускает через себя, а это — стресс и ночи без сна. Пока не наладился процесс, трудным казалось все.

"Я переживала, если предстояло взяться за большой объект. Что бригада напартачит, испортит вещи, получит замечания, — делится Оксана. — Пока не убедилась, что могу положиться на людей".

Но каждый новый этап развития проходит так же нервно: снять офис, нанять менеджера — а заработаю ли на оплату? Солидную сумму выделить из бюджета всегда непросто.

"Тогда нашла способ себя успокоить: стоимость аренды разбила на 21 рабочий день. И поняла, что посуточно не так уж дорого выходит, могу себе позволить", — рассказывает предпринимательница.

А если взять больше заказов и работников, то даже безболезненно. С тех пор этот прием не раз выручал Лавскую. Только разбивать суммы инвестиций приходится иногда уже на месяцы и годы.

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Как изменилась жизнь

Весь уклад жизни стал иным. Оксана стала более мобильной: каждые 3 месяца посещает всеукраинские встречи франчайзи в разных городах страны. А кроме учебы, они всегда включают осмотр достопримечательностей.

"Часто посещаю клининговые выставки, всегда слежу за новинками. В нашем бизнесе они появляются очень часто, и если ты не в курсе — быстро отстанешь от конкурентов", — объясняет она.

Хотя по поводу конкуренции переживать пока не приходится: в Кривом Роге клинеров всего десятка полтора. Но пасти задних нельзя, если работники сидят без работы, их быстро потеряешь, а потом учи новых. Всю эту науку Оксане приходится постигать и держаться начеку.

"К примеру, чуть ли не каждую неделю появляются новые стройматериалы и еще больше поддельных. На последнем семинаре узнала про китайский поддельный мрамор, который очень легко испортить при чистке", — рассказывает она.

Поэтому каждый в команде должен быть немножечко химиком: расслабляться нельзя.

Совет новичкам

"Всегда рекомендую пробовать. Не выйдет — можно отыграть назад", — говорит Оксана Лавская.

Но к просчету бизнес-плана надо отнестись ответственно. Тогда будешь понимать, сколько ждать возврата вложенного и когда пора делать выводы, возможно, сворачивать лавочку. Важно взвесить свои возможности, чтобы в случае неудачи подстраховывал НЗ. Очень желательно найти консультанта.

"Но не среди тех, кто занимался и бросил. Обращаться надо к лучшим, — считает предприниматель из Кривого Рога. — Возможно, пойти к ним — поработать, узнать кухню изнутри. Хотя бы на собеседование сходить, и уже многое прояснится".

Опытный бизнесмен — кладезь полезной информации. Оксана тоже уже в ранге экспертов.

"Ко мне многие франчайзи приезжают. Одни выслушают и открываются, другие никак не решатся. Но по результатам беседы могу прогнозировать, кто останется в бизнесе, а кто выпадет, — говорит Лавская. — И ошиблась всего дважды: думала, люди не справятся, а они успешно работают".

Цифры успеха

Клининг-рынок, по словам Оксаны, в Украине не заполнен еще и на 80%. Если в Киеве около 250 таких компаний, то в Берлине 600. Есть куда расти. Каждый месяц она 1—3 раза посещает профвыставки и семинары и на каждую тратит не менее 1500 грн (плюс дорога и размещение). "Но заранее просчитываю, как можно окупить траты. И бывает, до конца месяца новые знания успеваю применить и заработать на этом, — говорит Лавская. — Спортивный интерес: потратил — должен вернуть". На момент старта Оксане было 34. За 7 лет работы она сама выучила уже 21 франчайзи, и 5 из них — в топе лучших. Начинала работу с мобильной бригадой в 5 человек. К ним уже добавился "отдел" контрактной уборки, и в маленькой фирме Оксаны работают 15 сотрудников. Заработки в городах отличаются: в Кривом Роге в месяц можно иметь 30—50 тыс. грн.