Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,81
30,33
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Бизнес новости

Таможня Украины перешла на новую систему платежей для предприятий

Сегодня, 11:51

Процедуры для бизнеса упрощаются, пояснили в Министерстве финансов

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

 С сегодняшнего дня, 16 апреля, таможня в Украине полностью перешла на обслуживание через единый таможенный счет. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

"С 16 апреля все таможенные оформления товаров будут осуществляться исключительно через единый счет", – заявили в ведомстве. Ранее в Украине работал пилотный проект по переводу предприятий на обслуживание через "единый счет".

Отмечается, что новый порядок перечисления в бюджет таможенных платежей позволяет значительно уменьшить время таможенного оформления товаров, поскольку средства будут учитываться в одной карточке – лицевом счете субъекта внешнеэкономической деятельности.

В Минфине также пояснили, что раньше у каждой таможни был собственный счет для зачисления таможенных платежей, поэтому предприниматель, который осуществлял оформление товаров на разных таможнях, был вынужден перечислять  платежи на несколько отдельных счетов. Теперь средства авансовых платежей будут поступать на один счет Государственной фискальной службы (ГФС).

При этом ГФС создала  подразделение по обеспечению функционирования единого счета, а также новый модуль автоматизированной системы таможенного оформления "Инспектор" по администрированию таможенных платежей на центральном уровне. 

Напомним, также в начале октября-2018 в Украине заработал закон о "едином окне" на таможне, который был одобрен и президентом. Новые нормы уменьшают административное давление и финансовые затраты для бизнеса.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег таможня, Минфин, счета, ГФС, единый счет

Вы сейчас просматриваете новость " Таможня Украины перешла на новую систему платежей для предприятий". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ГФС выявила 9300 нарушений на таможне

Вчера, 17:03

Сумма нарушений за три месяца выросла на 30,2%

Реформа фискальной службы в четвертый раз: когда начнется и что изменится

Вчера, 07:38

Очередную попытку разделить ГФС на налоговую и таможенную службы контролирует МВФ

Рада сделала шаг навстречу созданию экономического оператора

28 февраля, 15:38

Народные депутаты приняли проект закона в первом чтении 234 голосами

В прошлом году украинские таможни выявили почти 50 тысяч нарушений

29 января, 11:40

Количество составленных протоколов о нарушении таможенных правил увеличилось вдвое

Выждал до последнего: Хитрый Ляшко определился, кому отдаст голос

Политолог объяснил, почему Назарбаев ушел в отставку сейчас

Новая девушка Фарфана покорит вас своими перуанскими формами

Как уснуть за две минуты при помощи метода военных из США

У Зеленского прокомментировали скандальное видео с фурой

Миграция наоборот: почему IT-шники возвращаются в Украину

"У меня есть твердое намерение выиграть президентские выборы"

Физики открыли новый источник возобновляемой энергии

Эксперты назвали наиболее чистые и загрязненные реки в Украине

Бои Александра Усика могут перестать транслировать в Украине
Загрузка...

Разведчик "Кайман": Армия сделала все, что могла – нас ждал еще один "котел" и жуткие потери (укр.)

Сегодня, 07:17

По словам бойца, чтобы понять, что такое война, надо представить что-то среднее между тайским боксом и шахматами

Реформа фискальной службы в четвертый раз: когда начнется и что изменится

Вчера, 07:38

Очередную попытку разделить ГФС на налоговую и таможенную службы контролирует МВФ

Земельный вопрос: когда украинцы смогут продавать участки и почему опасаются иностранцев

14 апреля, 07:55

В Украине более 40 млн га сельскохозяйственных земель, ограничения на покупку хотят ввести от 20 га

Крылатые ракеты "Нептун" и "Ольха-М": что нужно знать о новинках украинской "оборонки"

14 апреля, 07:19

Украинские конструкторы создали несколько мощных ракетных систем для ВСУ

Новая девушка Фарфана покорит вас своими перуанскими формами

«Ссоры, порой, случались»: Кабаева впервые рассказала про семью

Звезды, которые любят показывать шикарные интерьеры своих домов