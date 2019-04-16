Таможня Украины перешла на новую систему платежей для предприятий

Процедуры для бизнеса упрощаются, пояснили в Министерстве финансов

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

С сегодняшнего дня, 16 апреля, таможня в Украине полностью перешла на обслуживание через единый таможенный счет. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

"С 16 апреля все таможенные оформления товаров будут осуществляться исключительно через единый счет", – заявили в ведомстве. Ранее в Украине работал пилотный проект по переводу предприятий на обслуживание через "единый счет".

Отмечается, что новый порядок перечисления в бюджет таможенных платежей позволяет значительно уменьшить время таможенного оформления товаров, поскольку средства будут учитываться в одной карточке – лицевом счете субъекта внешнеэкономической деятельности.

В Минфине также пояснили, что раньше у каждой таможни был собственный счет для зачисления таможенных платежей, поэтому предприниматель, который осуществлял оформление товаров на разных таможнях, был вынужден перечислять платежи на несколько отдельных счетов. Теперь средства авансовых платежей будут поступать на один счет Государственной фискальной службы (ГФС).

При этом ГФС создала подразделение по обеспечению функционирования единого счета, а также новый модуль автоматизированной системы таможенного оформления "Инспектор" по администрированию таможенных платежей на центральном уровне.

Напомним, также в начале октября-2018 в Украине заработал закон о "едином окне" на таможне, который был одобрен и президентом. Новые нормы уменьшают административное давление и финансовые затраты для бизнеса.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Таможня Украины перешла на новую систему платежей для предприятий". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.