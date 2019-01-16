Телетрейд — надежный партнер в создании прибыльного бизнеса

Группа компаний TeleTrade с 1994 года помогает своим клиентам зарабатывать на глобальных финансовых рынках

Показатель успешности Телетрейд — отзывы клиентов и сотрудников.

Телетрейд — надежный партнер в создании прибыльного бизнеса https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c3/f09/3fd/5c3f093fd8ad5.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c3/f09/3fd/5c3f093fd8ad5.jpg 2019-01-16T12:45:00+02:00 Бизнес Группа компаний TeleTrade с 1994 года помогает своим клиентам зарабатывать на глобальных финансовых рынках

Как известно, чем больше времени компания находится на рынке и чем больше у нее благодарных клиентов, тем больше она вызывает доверие и желание сотрудничать. Группа компаний TeleTrade с 1994 года помогает своим клиентам зарабатывать на глобальных финансовых рынках. Благодаря широкой сети из более чем 200 офисов в 30 странах мира все больше людей имеют возможность выгодно инвестировать и заниматься трейдингом. Своей миссией Телетрейд считает предоставление клиентам знаний и консультационных услуг, гарантирующих им рост благосостояния.

Сотрудничество с TeleTrade ведет к успеху в торговле на финансовых рынках

Более 24-х лет TeleTrade вносит свой вклад в повышение финансовой грамотности, обучает трейдингу, предоставляет консультационные услуги по инвестированию. К неоспоримым преимуществам компании относится не только большой опыт в сфере финансовых рынков, а и высокий профессионализм сотрудников, индивидуальный подход к каждому клиенту, постоянное развитие и разработка инновационных программ. Успешная деятельность и прибыль клиентов — приоритет TeleTrade. Предоставляя максимальное количество финансовых инструментов для торговли и аналитики от опытных экспертов, компания заботится о росте активов клиентов.

Пассивный доход с Телетрейд: реальный заработок при минимальных усилиях

Целью компании является расширение сети представительств в разных странах мира, повышение квалификации сотрудников, разработка новых проектов и обучающих программ. "Синхронная торговля" — один из успешных проектов Телетрейд. Отзывы о нем оставляют и благодарные инвесторы, и опытные трейдеры. Этот проект актуален для новичков и тех, у кого есть желание получать пассивный доход, но нет времени на обучение трейдингу и активное занятие им.

Преимущество "Синхронной торговли" в том, что клиенту не нужно самому торговать на бирже. Он получает доход, подключившись к счету опытного трейдера или торгового робота. Сделки копируются в автоматическом режиме. Такой способ торговли не требует специальных знаний и навыков.

С помощью торговой платформы MetaTrader клиент имеет доступ ко всем сделкам, которые были скопированы на его счет со счета трейдера-партнера, что позволяет контролировать все операции и ограничивать риски, зафиксировав прибыль в нужный момент.

Имея более чем двадцатилетний опыт торговли на финансовых рынках, брокер владеет множеством инструментов и инновационных продуктов. Доступ к ним открывает широчайшие возможности для клиентов Телетрейд. Отзывы тех, кто воспользовался этими возможностями подтверждают, что освоение финансовых рынков — перспективное направление и реальный источник обогащения.

Вы сейчас просматриваете новость " Телетрейд — надежный партнер в создании прибыльного бизнеса". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...