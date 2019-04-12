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"Телетрейд" помогает зарабатывать на финансовых рынках новичкам и профи

PR
Сегодня, 15:27
Финансовый брокер Телетрейд, отзывы клиентов и трейдеров
Финансовый брокер Телетрейд, отзывы клиентов и трейдеров.

Многие люди представляют работу трейдера в лучшем случае по фильмам вроде Волк с Уолл-стрит Бойлерная или Поменяться местами. Но в реальной жизни заработок на финансовых рынках это, в первую очередь, понимание экономики и психологии торговли, а также грамотное использование биржевых инструментов.

Телетрейд один из немногих брокеров, у которого есть что предложить и новичкам, и профессионалам трейдинга: от обучения основам до предоставления современных торговых технологий. Деятельность компании показывает, что заработок на финансовых рынках это не игра, а серьезный интеллектуальный труд.

Финансовые рынки — не игра, а трезвый анализ и понимание процесса

инвестиции в финансовые рынки с Телетрейд, отзывы

Новичкам кажется, что успешные сделки профессиональных трейдеров зависят от мистической интуиции, недоступной простым смертным. На самом же деле высокая прибыльность у профи результат кропотливого анализа, постоянного изучения тенденций на рынке и стремления разобраться в причинах этих тенденций.

Научиться прогнозированию трендов, правилам технического анализа рынков и другим премудростям, в разы увеличивающим доход от сделок, можно с помощью экспертов финансового брокера "Телетрейд". Специальные курсы компании позволят познакомиться с профессией трейдера и уже во время обучения проверить свои силы и знания, торгуя на тренировочном демо-счете.

Что еще получают новички в Телетрейд:

  • доступ к профессиональной аналитике;

  • поддержку опытных трейдеров;

  • возможность обучения как в офисе, так и удаленно;

  • доступ к передовым финансовым инструментам для торговли на рынках.

Что предлагает Телетрейд опытным профессионалам

обучение торговле на финансовых рынках, Телетрейд

Отличная образовательная платформа "Телетрейд" не означает, что компании нечего предложить профессионалам финансовых рынков. Став партнером компании, трейдеры получают доступ к последней версии самого популярного торгового терминала — MetaTrader, выбор одного из двух вариантов счета (Standard или Professional), возможность заработка в проекте "Синхронная торговля", а также доступ к актуальной аналитике. Особые условия предлагаются для клиентов категории VIP.

Хотите узнать больше о сотрудничестве с Телетрейд Оставьте заявку на официальном сайте, и специалисты компании свяжутся с вами максимально быстро.

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Тег бизнес, финансы, Телетрейд

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