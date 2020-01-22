Tesla побила рекорд: Илона Маска ждет вознаграждение

Капитализация компании Tesla, которая нарастила поставки электромобилей, впервые превысила 100 млрд долларов. Как отмечает Bloomberg, если рыночная стоимость Tesla будет превышать эту отметку в течение нескольких месяцев, генеральный директор компании Илон Маск получит первый транш вознаграждения в размере 346 млн долларов.

Акции Tesla при этом выросли в цене более чем на 8% за сутки, а цена одной акции достигла максимума в 555,1 доллара за акцию. Акции выросли после заявления компании о высокой прибыли в третьем квартале 2019 года и объявлении об открытии завода в Китае раньше срока, а также – после выпуска кроссовера Model Y.

Агентство напомнило, что с 2018 года Илон Маск работает в Tesla по специальной программе выплат вознаграждений только за достижение конкретных показателей.

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"Опционный план предусматривает выплату 12 траншей в размере 1% от количества акций Tesla. Условием для выплаты первого транша является достижение 100 млрд долларов рыночной капитализации. Если рыночная капитализация Tesla будет выше 100 млрд достаточно долго, то Маск получит первый транш на 346 млн долларов" , – говорится в сообщении.

При этом недавно сообщалось, что пятая компания в мире достигла капитализации в триллион долларов.

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