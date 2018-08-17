Tesla подешевела из-за обвинений против Илона Маска

Сегодня, 08:45

Рынок активно переживает ситуацию с американской компанией

Илон Маск. Фото: AFP
Илон Маск. Фото: AFP

Акции Tesla упали по итогам торгов более чем на 2,57% на фоне сообщений издания The Wall Street Journal об активизации расследования в отношении компании. Об этом свидетельствуют данные NASDAQ.

К закрытию цена бумаги составляла 335,55 доллара. Это ниже, чем было сутками ранее.

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Газета The Wall Street Journal сообщила, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США проводит углубленное расследование в отношении Tesla из-за заявлений главы компании Илона Маска о планах выкупа акций компании. По данным издания, комиссия рассылает запросы всем директорам Tesla. Какие именно данные интересуют регулятор – неизвестно.

Напомним, 7 августа основатель Tesla Илон Маск опубликовал в Twitter несколько сообщений о возможном выводе компании с биржи. После этого группа акционеров компании подала иск против бизнесмена, мотивируя это тем, что они понесли потери от опубликованной основателем компании недостоверной информации. Комиссия по ценным бумагам заинтересовалась, почему Маск сообщил об этом не в официальном документе, который по правилам подается в комиссию.

Позже на официальном сайте Tesla появилось сообщение Маска, в котором он объясняет свои заявления по поводу смены формы бизнеса компании на частную. При этом Маск признал связь с Саудовской Аравией.

Как сообщалось, Tesla планирует выпускать по 500 тысяч электромобилей в год на новом заводе в Китае. Стоимость электрокаров растет из-за торговой войны между США и КНР, поэтому Маск надеется снизить цену на машины за счет переноса производства:
Tesla, Маск, Илон Маск, Nasdaq, SEC

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Источник:

УНИАН

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