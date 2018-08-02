Tesla получила рекордный убыток: названа причина

Сегодня, 09:24

Компания Илона Маска уверяет, что начала справляться с проблемами

Tesla Model S. Фото: tesla.cn
Tesla Model S. Фото: tesla.cn

Компания Tesla Motors получила по итогам второго квартала 2018 года рекордный убыток в сумме 717,5 млн долларов. Для сравнения, во втором квартале-2017 Tesla получила убыток 336,4 млн долларов, то есть вдвое меньше. Речь об этом идет в отчетности, которую опубликовала компания Илона Маска.

В Tesla пояснили, что убытки вызваны, в первую очередь инвестициями в новые модели, в частности, уже ставшую проблемной для компании Model 3.

Ранее Tesla столкнулась с трудностями в обеспечении заявленных объемов производства Model 3, жизненно важной для долгосрочной прибыльности предприятия. Из-за этого по итогам первого финансового квартала 2018 года Tesla показала серьезный убыток.

Маск, постоянно уверяющий инвесторов, что компании не потребуется привлекать дополнительные средства, также попал под огонь критики из-за своего поведения на конференции, посвященной финотчетности Tesla, где он резко оборвал двух аналитиков, попросивших рассказать о трудностях с финансированием компании и проблемах с массовым выпуском Model 3. В результате акции Tesla упали почти на 7%, стоив компании 2 млрд долларов рыночной стоимости.

Теперь в компании уверяют, что прибыль от выпуска Model 3 "переходит к положительным показателям".

Кроме того, у Маска уверены, что Model 3 может оказаться популярнее любого другого подобного автомобиля:

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При этом ранее акционеры Tesla проголосовали против предложения сместить Илона Маска с должности руководителя компании. Впрочем, из Tesla уволят 9% сотрудников.
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"Сегодня"

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