Megapack. Модель: Tesla

Tesla представила огромные хранилища энергии https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/Tesla%20Megapack https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/Tesla%20Megapack 2019-07-31T10:48:48+03:00 Бизнес Megapack планируют использовать в промышленных масштабах

Компания Tesla, анонсировавшая продажи Model Y, представила батарею Megapack размером с транспортный контейнер, которая предназначена для организации крупномасштабного хранилища энергии. По информации издания Engadget, при помощи таких крупных аккумуляторов можно быстро развернуть систему генерации возобновляемой энергии. Также они позволят заменить обычные электростанции, которые подключаются к сети, когда есть высокая потребность в энергии.

Один блок Megapack имеет емкость до 3 МВт/ч, что примерно в 14 раз больше, чем у версии Powerpack (210 кВт/ч). Это, в свою очередь, обеспечивает возможность очень быстрого развертывания. В Tesla заявили, что благодаря новым батареям она теперь способна развернуть электростанцию ​​на базе экологически чистых источников мощностью 250 МВт или 1 ГВт менее чем за 3 месяца. Это в четыре раза быстрее, чем требуется для возведения электростанции на базе ископаемого топлива аналогичной мощности.

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Батареи могут подключаться непосредственно к солнечным панелям. При этом все накопители Megapack в рамках общего хранилища взаимодействуют с центральной системой управления Powerhub. Она помогает контролировать объекты.

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У Tesla уже есть первые клиенты, которые заинтересованы в использовании Megapack. В частности, компания Pacific Gas and Electric Company будет использовать Megapack в качестве альтернативы газовым электростанциям пиковой нагрузки в рамках проекта Moss Landing в Калифорнии.

Напомним, ранее Tesla опубликовала отчет за второй квартал 2019 финансового года. Убыток компании составил 408 млн долларов, несмотря на рекордное количество выпущенных авто – боле 87 тысяч штук. Квартальные убытки оказались в три раза выше, чем прогнозировали аналитики Bloomberg.

При этом Tesla рассчитывает на улучшение финансовых показателей и недавно провела презентацию электромобилей:

Видео: Tesla

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