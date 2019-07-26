Tesla терпит убытки: акции компании обвалились, а Илон Маск потерял миллионы долларов

Финансовый отчет Tesla не оправдал ожиданий рынка

Фото: REUTERS/Mike Blake.

Компания-производитель электромобилей Tesla, которая по словам ее основателя Илона Маска, оказалась на грани банкротства, опубликовала отчет за второй квартал 2019 финансового года.

Так, убыток компании за квартал составил 408 млн долларов, несмотря на рекордное количество выпущенных авто – боле 87 тысяч штук. При этом убыток Tesla сократился – в первом квартале 2019 года "минус" составлял 702 млн долларов. И все же квартальные убытки компании оказались в три раза выше, чем прогнозировали аналитики Bloomberg.

Кроме того, изданию The Verge стало известно, что сооснователь и технический директор Tesla Джеффри Брайан Штробель покидает компанию. Правда, по словам Илона Маска, Штробель не покинет компанию насовсем и будет выполнять роль старшего советника.

На этом новостном фоне акции Tesla резко упали в цене. Сразу после публикации квартального отчета они рухнули рухнули на 11%, а капитализация компании упала более чем на 20% по сравнению с началом 2019 года. По данным Investing.com, падение котировок к 15:33 по киевскому времени 26 июля превысило 13%, достигнув 228,82 доллара за акцию.

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Кроме того, по данным Forbes, состояние Илона Маска сократилось на 800 млн долларов.

"Состояние миллиардера, которое в среду днем составляло около 20,9 млрд долларов, сократилось до 20,1 млрд долларов после публикации квартального отчета", – отмечает издание.

Напомним, ранее Tesla объявила, что начнет закрывать свои магазины и перейдет к продажам машин только через интернет. Этот шаг нацелен на сокращение расходов компании, объяснил Илон Маск.

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