Торговля премиум-товарами уходит в сеть

Тенденция наблюдается по всему миру, и Украина не стала исключением

Фото: Pixabay

Торговля премиум-товарами уходит в сеть //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/f44/718/5c3f447188d5a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/f44/718/5c3f447188d5a.jpg 2019-03-05T11:20:00+02:00 Бизнес Тенденция наблюдается по всему миру, и Украина не стала исключением

По всему миру интернет становится популярным местом покупок премиум-класса. Эксклюзивные линейки товаров и теперь генерируют продажи местных и зарубежных интернет-магазинов. Об этом свидетельствуют данные отчета глобальной измерительной компании Nielsen.

Исследование, которое отслеживает поведение потребителей и траты на премиальные категории товаров, показало, что все больше потребителей по всему миру пользуется местными интернет-магазинами при покупке премиальных товаров (45% в 2018 году – на 6 процентных пунктов больше, чем в 2016 году), и почти четверть потребителей покупает товары премиум-класса в зарубежных интернет-магазинах (24%, что на 5 п.п. больше, чем в 2016 году).

Физические магазины продолжают генерировать продажи у трех из пяти потребителей (60%) на локальном уровне, в то время как 15% потребителей путешествуют за границу, чтобы купить продукты премиум-класса, причем наиболее типичными причинами этого являются личный опыт и внимание в магазине.

Согласно опросу, 52% потребителей в Украине, вероятнее всего будут совершать покупки премиальных продуктов в местных онлайн-магазинах. В то же время 14% украинцев склонны ездить за границу, чтобы покупать товары премиум-класса.

"Когда мы смотрим на отношение и поведение потребителей к премиальным продуктам, мы можем увидеть две совершенно разные ситуации на развитых и развивающихся рынках. Изменение благосостояния потребителей на развивающихся рынках позволяет использовать свою вновь обретенную покупательную способность для глобальных стандартов товаров и услуг, и все большее число потребителей переходит на доступные продукты премиум-класса и нишевого сегмента. На зрелых рынках также имеются возможности для продавцов премиальных продуктов и брендов, однако определение соответствующих рыночных предложений и точек дифференциации может быть сложной задачей", – отмечает Лора МакКаллоу из отдела эффективности продаж и маркетинга Nielsen.

Основные категории продуктов, в которых потребители больше всего стремятся покупать товары премиум-класса, включают персональную электронику (42%), одежду (40%), косметику (31%) и протеиновые продукты – молочные продукты и мясо (30% и 29% соответственно).

Ранее сообщалось, что во всем мире потребители стали более оптимистичными в оценке своего финансового благополучия. При этом в Украине 37% потребителей считают, что их финансовое положение улучшилось.

Кроме того, журналисты "Сегодня" разобрались, почему украинские шопоголики уходят в онлайн и проанализировали, как изменился портрет украинского интернет-покупателя за последние пять лет. При этом наши сограждане активно осваивают кэшбек:

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