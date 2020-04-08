Трамп из-за коронавируса за месяц обеднел на миллиард долларов

Президент США Дональд Трамп, который недавно заявил, что США приостановят взносы в бюджет ВОЗ, из-за пандемии коронавируса и падения активности экономики за месяц потерял 1 млрд долларов активов. Такие данные обнародовало издание Forbes, чьи оценки основаны на изменении цен акций в сегментах, в которых работают компании Трампа.

"Месяц назад мы оценивали состояние президента США Дональда Трампа в 3,1 млрд долларов. Теперь – в 2,1 млрд долларов", – подсчитали аналитики.

Эксперты отметили, что коммерческая недвижимость переживает кризис из-за пандемии коронавируса. С 1 по 18 марта акции нескольких девелоперских компаний, включая Boston Properties и Vornado Realty Trust, подешевели в среднем на 37%, а большая доля компаний Трампа работают именно в этой сфере. Самые серьезные потери понесла торговая и офисная недвижимость в Нью-Йорке и Сан-Франциско. За месяц она потеряла в цене 700 млн долларов, оценка ее стоимости снизилась с 1,9 млрд до 1,2 млрд долларов. Жилая недвижимость Трампа в пяти штатах упала в цене с 235 млн до 148 млн долларов.

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С еще большими трудностями столкнулся гостиничный бизнес, в который вошли отель в Вашингтоне и курорт в Майами: капитализация этих объектов за месяц упала со 107 млн до 38 млн долларов. Бизнес по брендированию и управлению отелями на Гавайях, в Уругвае, Индии и других странах в начале марта оценивался в 80 млн долларов, однако в результате пандемии стал стоить 42 млн долларов.

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Кроме того, оценка 10 гольф-клубов в США и 3 объектов в Европе снизилась с 271 млн до 217 млн долларов. Поместья и другие владения подешевели с 348 млн до 295 млн долларов. Стабильность в период кризиса продемонстрировала только "денежная подушка" Трампа – до кризиса на счетах было 160 млн долларов наличными, которые сохранились в целости.

Напомним, при этом Трамп не исключает возможность второй волны денежных выплат американцам из-за коронавируса. Он подчеркнул, что остался недоволен тем, как были произведены выплаты в первый раз. Тогда деньги поступали сначала властям штатов, а те уже сами распределяли их населению.

Как известно, еще 27 марта Трамп закон о стимулирующих экономику мерах в размере более 2 трлн долларов, направленных на преодоление последствий распространения коронавируса. Документ предусматривает выплату пособий по безработице, помощь больницам, содействие бизнесу и целым отраслям. Кроме того, граждане США смогут получить единовременные выплаты в размере около 1,2 тыс. долларов на человека.

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