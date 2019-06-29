Трамп снимает санкции с Huawei

США возобновят поставки американских технологических продуктов второму по величине в мире производителю смартфонов

Фото: AFP

США прекращают технологическую блокаду китайского телекоммуникационного концерна Huawei – одного из крупнейших поставщиков оборудования для мобильных сетей и второго по величине в мире производителя смартфонов, пишет DW.

"Я согласился вновь разрешить продажу технологических продуктов Huawei", – сказал Трамп на пресс-конференции по итогам саммита стран "большой двадцатки" в Осаке в субботу, 29 июня.

Соответствующее обещание Трамп дал председателю КНР Си Цзиньпину во время личной встречи на полях саммита. Президент США отметил, что американские компании, которые поставляют Huawei комплектующие, были недовольны запретом на сотрудничество с этим китайским концерном.

Напомним, Дональд Трамп 15 мая подписал распоряжение, объявляющее чрезвычайную ситуацию в США и запрещающее американским компаниям использовать телекоммуникационное оборудование, изготовленное фирмами, которые представляют угрозу нацбезопасности страны. В черный список компаний попала Huawei, которую до этого неоднократно обвиняли в сборе персональных данных пользователей и передаче их властям Китая.

Китайская компания Huawei из-за санкций США отложила на неопределенный срок запуск новой модели ноутбука MateBook, которую должны были представить без даты старта продаж.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Трамп снимает санкции с Huawei". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"