Трамп снимает санкции с Huawei
США возобновят поставки американских технологических продуктов второму по величине в мире производителю смартфонов
США прекращают технологическую блокаду китайского телекоммуникационного концерна Huawei – одного из крупнейших поставщиков оборудования для мобильных сетей и второго по величине в мире производителя смартфонов, пишет DW.
"Я согласился вновь разрешить продажу технологических продуктов Huawei", – сказал Трамп на пресс-конференции по итогам саммита стран "большой двадцатки" в Осаке в субботу, 29 июня.
Соответствующее обещание Трамп дал председателю КНР Си Цзиньпину во время личной встречи на полях саммита. Президент США отметил, что американские компании, которые поставляют Huawei комплектующие, были недовольны запретом на сотрудничество с этим китайским концерном.
Напомним, Дональд Трамп 15 мая подписал распоряжение, объявляющее чрезвычайную ситуацию в США и запрещающее американским компаниям использовать телекоммуникационное оборудование, изготовленное фирмами, которые представляют угрозу нацбезопасности страны. В черный список компаний попала Huawei, которую до этого неоднократно обвиняли в сборе персональных данных пользователей и передаче их властям Китая.
Китайская компания Huawei из-за санкций США отложила на неопределенный срок запуск новой модели ноутбука MateBook, которую должны были представить без даты старта продаж.
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