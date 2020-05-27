Треть малых и средних бизнесов потеряли более 50% доходов во время карантина

Только 14% предпринимателей отметили, что в их работе ничего не изменилось или выросли доходы

На фоне возросшего количества жалоб от бизнеса в Совет бизнес-омбудсмена, треть малых предпринимателей потеряли более 50% доходов. Об этом рассказали в Европейской Бизнес Ассоциации со ссылкой на свое исследование, проведенное среди участников проекта Unlimit Ukraine, объединяющий микро- и малых предпринимателей. Опрос проводился в период с 15 по 21 мая 2020 года. В нем приняли участие 111 представителей малого и среднего бизнеса.

Так, 33% бизнесменов сообщили о 50-75% потерь от доходов. Также предприятия проинформировали о значительном росте дебиторской задолженности. Еще 44% получили до 50% потерь от доходов, а 7% предприятий задумались о закрытии бизнеса. И только в 14% не произошло никаких изменений в работе или даже вырос доход.

Чтобы достичь прежних темпов развития, 38% предпринимателей понадобится один год, 25% – два и более года, 19% – около шести месяцев. Только 3% сообщили, что уровень развития их бизнеса не изменился.

Реклама

"Помочь в восстановлении компаниям могут такие меры поддержки от государства – снижение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда, предоставления более дешевого кредитного ресурса и отмены штрафных санкций за налоговые нарушения до конца года", – говорится в исследовании ассоциации.

Большинству компаний, а именно 48% удалось сохранить заработную плату персонала в неизменном виде, тогда как 29% были вынуждены сократить размер оплаты труда, а еще 19% – отправить работников в неоплачиваемый отпуск. Сохранить персонал компании в неизменном составе смогли 59% предприятий. Еще 33% компаний сократили персонал, а вот 6% даже сейчас ищут новых сотрудников.

В тренде В Украине вырос курс доллара: данные НБУ

При этом бизнес готов возвращаться к работе. Так, 54% компаний возобновят свою оффлайн деятельность в течение мая-июня. В то же время 60% предпринимателей рассматривают возможность полного или частичного перехода на удаленный режим работы. Как показал опыт работы в условиях карантина, удаленка, кроме гибкости в работе, дает возможность еще и сократить расходы на аренду офиса.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что предприниматели продолжают делиться деталями о том, как пережили двухмесячный всеукраинский карантин. Так, 96% компаний перевели своих работников на дистанционную работу, а 50% работодателей снизили зарплаты. Об этом сообщили в компании KPMG в Украине со ссылкой на исследование, проведенное совместно с другими организациями в мае 2020 года.

Реклама

В интервью сайту "Сегодня" для проекта SmartTalk Дима Борисов рассказал, приспособится ли украинский ресторанный бизнес к новым реалиям работы, как выживать в условиях такого жесткого кризиса и за чем будущее.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама