Третьи в истории: Amazon достиг капитализации в триллион долларов

Сегодня, 08:54

Акции интернет-компании заметно подорожали

Фото: AFP
Фото: AFP

Рыночная капитализация интернет-компании Amazon превысила триллион долларов. Как сообщает CNBC, это произошло в результате того, что цена одной акции Amazon на бирже достигла 2050,5 доллара.Позже цена упала до 2036 доллара.

В сентябре 2017 года рыночная стоимость Amazon составляла около 470 млрд долларов. За год компания подорожала более чем в два раза.

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Amazon стал третьей в мире компанией, чья рыночная стоимость превысила 1 триллион долларов. Капитализация Apple достигла этой отметки в начале августа-2018. Китайская PetroChina стоила триллион в 2007 году, но потом резко подешевела.

Напомним, Amazon стал самым дорогим брендом 2017 года.

Как известно, глава и основатель компании Джефф Безос является самым богатым человеком в истории. В июле его состояние превысило 150 млрд долларов:

Ранее глава Amazon раскрыл три "рецепта" успеха. Джефф Безос рассказал о том, какими должны быть стандарты и как оценивать действия конкурентов.
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