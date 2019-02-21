Третья "Финансовая Ярмарка" для МСБ: новый шаг по улучшению инвестиционного климата в Украине

17 апреля 2019 года в Киеве состоится третья "Финансовая Ярмарка для малого и среднего бизнеса" — одно из главных событий украинского бизнес-пространства, которое проходит третий год подряд

Третья "Финансовая Ярмарка" для МСБ: новый шаг по улучшению инвестиционного климата в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e68/5c6/5c6e685c6befe.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e68/5c6/5c6e685c6befe.jpg 2019-02-21T11:01:00+02:00 Бизнес 17 апреля 2019 года в Киеве состоится третья "Финансовая Ярмарка для малого и среднего бизнеса" — одно из главных событий украинского бизнес-пространства, которое проходит третий год подряд

Организованное Немецко-Украинским Фондом событие объединит представителей МСБ и ведущих игроков рынка Украины. Каждый посетитель-предприниматель сможет узнать о возможных источниках финансирования своего бизнеса, доступных инвестиционных программах, успешных кейсах других представителей МСБ. Также в программе отраслевые и образовательные сессии с участием бизнес-экспертов. Место проведения — КВЦ "Парковый".

На ярмарке свои предложения для малого и среднего бизнеса представят банки-партнеры Немецко-Украинского Фонда.

"Как показывает опыт, "Финансовая Ярмарка" от Немецко-Украинского Фонда — не только бизнес-форум и пространство для нетворкинга предпринимателей. Это действенный инструмент для развития своего дела и улучшения инвестиционного климата в Украине. Прошлогодние ярмарки — лучшее тому доказательство, — отметил Валерий Майборода, и.о. руководителя НУФ. — Участие, как и раньше, полностью бесплатное, поэтому это уникальная возможность найти дополнительные источники финансирования для развития своего бизнеса".

Украинские предприниматели могут посетить событие бесплатно после предварительной регистрации: http://sme-fair.org.ua

Третья "Финансовая Ярмарка" состоится 17 апреля 2019 года в Киеве, в КВЦ "Парковый". Начало официальной части в 10:00, регистрация начинается в 09:00. Регистрация: http://sme-fair.org.ua.

О Немецко-Украинском Фонде

Немецко-Украинский Фонд (НУФ) – партнер украинского малого и среднего бизнеса уже в течение 20 лет. Фонд основан Национальным банком Украины, министерством финансов Украины и немецким государственным банком KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau), который по поручению немецкого правительства финансирует программы во всем мире. НУФ – неприбыльная организация, которая осуществляет поддержку финансирования микро-, малых и средних предприятий Украины путем предоставления им кредитов через банки-партнеры для осуществления инвестиций в основной и оборотный капитал. С начала деятельности НУФ в 1996 году в рамках его программ поддержку финансирования получили более 162 000 субъектов малого и среднего бизнеса на общую сумму около 754 млн евро. Детали: guf.gov.ua.

Контакты для СМИ:

Тамара Зборовская,

PR Consultant, Group Head

tamara.zborovska@pleon.ua

+38 (044) 594 99 96

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