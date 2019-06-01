Трудности легализации: почему в Украине страдают "белые" хостелы

Собственники легальных лоукост-отелей настаивают на пересмотре логики турсбора

фото их архива "Сегодня".

Теснота, антисанитария и кражи, к сожалению, являются традиционной частью историй о проживании в хостелах. И это не странно – до сих пор законодатели в Украине не определили их юридический статус и не установили стандарты, которые бы задали параметры для удобного проживания туристов. Но и запретить хостелы в многоэтажках законодатели тоже пока не смогли.

Нет реестра и стандартов – нет проверок и штрафов. Как изменить ситуацию, разбирались участники круглого стола "Как узаконить хостелы в Украине", который прошел в Торгово–промышленной палате.

Что такое "хостел"?

Хостелы – это бюджетные "отели", предназначены удовлетворить тех туристов, чья жажда путешествий ограничена размером кошелька. Это свободное определение таких заведений. А вот формулировки с юридической силой до сих пор нет, хотя к этому вопросу в Украине возвращались не раз.

"Если в Германии, в Австрии в законодательстве определено понятие "хостел", то в Украине "хостелы" – за пределами правового поля", – отметил директор центра развития туризма Украины Владимир Царук.

Сейчас существует два законопроекта, призваны урегулировать ситуацию с хостелами. В одном из них прописано условие получения согласия 70% жителей жилого дома для желающего открыть такое заведение в своей квартире.

Если депутаты поддержат эту инициативу, закроется около 80% хостелов, поскольку требования невозможно выполнить, предупреждают в Ассоциации хостелов Киева. Участники ассоциации настаивают на принятии другого законопроекта, в котором определены нормы размещения на человека и отсутствует норма о согласии 70% жильцов дома.

"Помещение, где размещен хостел, должно соотвестствовать следующим санитароно-техническим нормам: не меньше 4 м2 на одну кровать, в том числе на двухярусную, и не меньше 6 м2 общей площади помещения на человека, с удобствами в номере или общими удобствами. Также должно быть предусмотрено отдельное помещение или зона для общения гостей", – цитирует нормы Елена Моцна, председатель ассоциации и собственница хостела.

Она приводит пример: в Польше на одного пользователя хостела приходится 2,5 м2, в Великобритании – 3,7 м2, а в Украине же предлагаются стандарты, как у Латвии – 4 м2.

А другой директор хостела, Борис Инденбаум, убежден: договорится с соседями и получить "добро" 70% дома на открытие хостела можно.

"Моему хостелу больше 8 лет, – рассказывает Борис. – Я создал хостел в 4-комнатной квартире на восьмом этаже, в которой прожил 30 лет. С соседями у меня прекрасные взаимоотношения. Они знают, что с моей стороны идет поддержка дому, подъезду".

Однако этот кейс – скорее исключение из правил, признает Борис.

"Собрать подписи – согласия – это создать коррупционную составляющую. То есть любой из соседей говорит: хорошо, я тебе подпишу, но ты мне отстегиваешь ежемесячно 100 – 150 грн, 300 грн", – говорит он.

В то же время, продолжает предприниматель, сбор подписей было бы уместно оставить как инструмент закрытия хостела, который "создает проблему дому".

Почему страдают "белые"?

По подсчетам Ассоциации, около 70% хостелов в Украине работают в тени и не платят налоги. Упорядочить ситуацию помогла бы не только легализация, но и справедливое налогообложение. В Ассоциации хостелов Киева считают неприемлемым, что и хостелы, и 5-звездочные отели платят одинаковый налог.

Как известно, в Киеве 0,4% от "минималки" взымается с внутреннего туриста, 1% – из иностранного.

"Год назад мы платили процент от проживания. В том году это были цены от 180 грн в сутки. Мой хостел заплатил около 18 тыс. грн за 2018 год. В этом году с 14 февраля по конец квартального сбора – 20 тыс.грн, это только за 1,5 мес.", – недоумевает Елена Моцна.

Впрочем, в КМДА не против пересмотреть логику турсбора, поступления которого в бюджет столицы увеличился в первом квартале на 35%.

"Я бы приравнял ставки для украинцев и иностранцев, – говорит Антон Тараненко, начальник управления туризма и промоций КМДА. – Во-вторых, я бы сделал класификацию, например, по типам размещения… Но мы не можем класифицировать хостелы и дать для них ставку ниже, потому что нет такого понятия, как "хостел".

То есть опять возвращаемся к вопросу легализации. И, похоже, этим займется уже новый парламент.

Напомним, ранее специалисты также сетовали: в Украине невозможно точно сосчитать доходы от сферы туризма. Дело в том, что туристы платят не только за проживание, но и за еду и развлечения. А эти поступления, как и налоги от них, никак не учитываются.

Также мы рассказывали о том, почему турецкий и египетский олл-инклюзив привлекает все меньше украинцев:

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