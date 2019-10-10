В Украине готовятся отменить трудовые книжки: названы риски для работников

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

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Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет сообщил о старте работы по отмене обязательных трудовых книжек. На счет того, готова ли Украина попрощаться с бумажными носителями данных и сделать шаг к "цифровому" государству, бытуют разные мнения.

Бизнес-сообщество в целом приветствует инициативу об отмене "трудовых". Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал руководитель департамента представительства интересов компаний-членов Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) Игорь Гоцик.

"Мы давно просили сделать трудовые книжки хотя бы не обязательными – для работника ее иметь, для работодателя – заполнять и сохранять. Это не соответствует современным реалиям. Сейчас это рудимент советской истории, когда считалось, что трудовая книжка – лицо работника. Да, действительно, трудовая книжка фиксирует трудоустройство, занятость, но как таковая она не несет четкой информации, которая не требует проверки", – сказал Гоцик.

Однако HR-эксперт портала по трудоустройству Татьяна Пашкина обратила внимание на риски, которые могут возникнуть в связи с недоступностью электронных реестров для жителей сел.

"Если мы говорим о городах-миллионщиках и их жителях, которые могут быть диджитализированы – это одна ситуация. А если это люди предпенсионного возраста в селе – диджитализация там преждевременна", – считает Пашкина.

Согласно предложению Дубилета, те, у кого есть пока не оцифрованный трудовой стаж до 2000 года, будут иметь возможность занести необходимую информацию в электронный реестр. Делать это можно самостоятельно или через работодателя. Но, по мнению Пашкиной, не ясно, кто будет проверять достоверность внесенных работником данных – к примеру, если фирма, в которой он работал, уже прекратила существование.

"Если вы молодой человек и уверены, что ваш стаж правильный – аллилуйя! А если человеку через год идти на пенсию, хотя она и копеечная, ему либо нужно проверять, правильный ли трудовой стаж [указан в реестрах], чтобы потом его как-то подтверждать, или что-то делать с тем, что он неправильно зафиксирован. Мне кажется, что государство перекладывает ответственность за сохранение трудового стажа на самих украинцев", – резюмировала Пашкина.

Ранее мы писали, что правительство Украины намерено полностью "истребить бумажные процессы" в государственных органахи начинает с кадрового документооборота.

Также новости "Сегодня" рассказывали, какие условия предлагают украинцам в новом Трудовом кодексе:

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