"Туда никто не поедет": Россия грозится бойкотировать экономический форум в Давосе

Кремль не устроили ограничения для олигархов из санкционного списка США

Российские госслужащие и компании с государственным участием могут отказаться от посещения Всемирного экономического форума после того, как олигархам из РФ запретили приезжать в Давос. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, пишет Deutsche Welle.

"Если изменений не будет, то нам придется принять решение об отказе от участия государственных служащих и российских компаний с государственным участием в Давосском форуме. Тогда туда никто не поедет", – пообещал российский премьер.", – цитируют Медведева российские СМИ.

Напомним, 6 ноября газета The Financial Times сообщила об уведомлениях, которые организаторы форума в Давосе направили трем российским олигархам, попавшим под санкции США. По данным издания, речь идет о владельце частной бизнес-группы "Ренова" Викторе Вексельберге, бизнесмене Олеге Дерипаске и главе банка ВТБ Андрее Костине.

Ранее Вексельберг, Дерипаска и Костин посещали форум. Кроме того, у Вексельберга есть значительные деловые интересы в Швейцарии.

Также отмечалось, что официальный представитель Кремля подтвердил – президента РФ Владимира Путина на форуме в Давосе не будет.

Всемирный экономический форум 2019 состоится в Давосе в январе.