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Турция вводит новые пошлины на украинские конфеты и шоколад

18 августа, 10:16

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Представители бизнеса просят правительство вмешаться

Турция, несмотря на планы заключить соглашение о свободной торговле с Украиной, с 20 августа вводит новые пошлины в отношении украинских товаров. Об этом заявила Европейская бизнес ассоциация (ЕБА).

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"20 августа вступает в силу указ президента Турции, которым вводится дополнительный таможенный сбор для 115 товаров", – говорится в сообщении.

Пошлины вводятся на товары, импортируемые из стран, с которыми у Турции нет соглашений о зоне свободной торговли.

В частности, согласно этому указу, для украинского сахаристой и шоколадной кондитерской продукции дополнительная пошлина составит 20%, для мучной – 15%.

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"Доступ к рынку Турции для украинских производителей кондитерской продукции и так значительно затруднен в связи с применением Турцией высоких ставок ввозной пошлины и дополнительного тарифа на сельскохозяйственную составляющую (всего сборы составляют около 35-45% в кондитерские изделия). При этом на украинский рынок турецкая продукция попадает на значительно лучших условиях. Уровень ставок ввозной пошлины для импортных турецких кондитерских изделий составляет от 5 до 15%", – отмечают эксперты.

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Бизнес-сообщество считает, что внедрение дополнительных пошлин турецкой стороной сделает экономически нецелесообразным и фактически полностью заблокирует украинский кондитерский экспорт в Турцию. Поэтому представителя ЕБА просят украинскую власть вмешаться в ситуацию.

Напомним, изначально Украина рассчитывала завершить процесс подписания соглашения о ЗСТ с Турцией до конца 2016 года. Однако данный вопрос был заморожен в 2013 году, переговоры возобновились только в начале 2016-го.

В ноябре 2018 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи в Стамбуле с тогдашним президентом Украины Петром Порошенко сообщил, что Киев и Анкара договорились подписать соглашение о ЗСТ между странами до конца 2018 года. Но этого и не произошло. В 2019 году Украина и Турция заявляли о том, что для подписания соглашения осталось решить исключительно технические вопросы.

А в марте 2020 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что до подписания соглашения о зоне свободной торговли с Турцией "остался один шаг".

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Источник: Сегодня

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