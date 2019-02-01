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У сервисов Apple зафиксировали сбои в работе

Сегодня, 21:45

Некоторые пользователи могут не иметь доступа к нескольким сервисам или не могут совершать покупки

Фото: AFP
У сервисов Apple зафиксировали сбои в работе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/168/936/5c5168936b778.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/168/936/5c5168936b778.jpg Бизнес Некоторые пользователи могут не иметь доступа к нескольким сервисам или не могут совершать покупки

Американская корпорация Apple зафиксировала неполадки в работе ряда своих сервисов с 16:00 по киевскому времени. Об этом сообщается на сайте компании.

 

Из данных следует, что неполадки наблюдаются в магазине приложений App Store, потоковом музыкальном сервисе Apple Music и в онлайн-магазине цифрового аудио, видео и игрового медиаконтента iTunes Store.

Отмечается, что некоторые пользователи могут не иметь доступа к нескольким сервисам или не могут совершать покупки, сервисы также могут работать медленно.

Напомним, Apple iPhone 11 получит лазерную камеру и возможности от MacBook. Темное оформление появится в следующей версии мобильной операционной системы.

Напомним, что ранее в iPhone нашли подлую ошибку, которая превращала любой смартфон Apple в "карманного шпиона". Также специалисты отметили, что новая защита iPhone оказалась "дырявой"

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Тег iPhone, Apple, MacBook, iTunes, Apple Pay, Apple Music

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Источник:

ТАСС

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