У сервисов Apple зафиксировали сбои в работе
Некоторые пользователи могут не иметь доступа к нескольким сервисам или не могут совершать покупки
Американская корпорация Apple зафиксировала неполадки в работе ряда своих сервисов с 16:00 по киевскому времени. Об этом сообщается на сайте компании.
Из данных следует, что неполадки наблюдаются в магазине приложений App Store, потоковом музыкальном сервисе Apple Music и в онлайн-магазине цифрового аудио, видео и игрового медиаконтента iTunes Store.
Отмечается, что некоторые пользователи могут не иметь доступа к нескольким сервисам или не могут совершать покупки, сервисы также могут работать медленно.
Напомним, Apple iPhone 11 получит лазерную камеру и возможности от MacBook. Темное оформление появится в следующей версии мобильной операционной системы.
Напомним, что ранее в iPhone нашли подлую ошибку, которая превращала любой смартфон Apple в "карманного шпиона". Также специалисты отметили, что новая защита iPhone оказалась "дырявой".
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