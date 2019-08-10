У Зеленского анонсировали борьбу с бизнесом, маскирующимся под ФЛП

/ Фото: пресс-центр НБУ

Избранный народный депутат и советник команды президента Владимира Зеленского Данил Гетманцев анонсировал в ближайшее время решения относительно злоупотреблений физлиц-предпринимателей (ФЛП, укр. – ФОП) в контексте уклонения от налогообложения. Об этом он заявил в эфире "Украинского радио".

По его словам, власть поддерживает налоговый режим в отношении ФЛП, так как взяла обязательство не повышать ставки и не сокращать лимиты операций для них по единому налогу.

"Но проблема этого режима заключается в том, что им пользуются не только ФЛП, то есть те предприниматели, которые занимают себя трудом, создают себе рабочие места и еще нескольким лицам… Этот же режим использует средний и крупный бизнес", – сказал он.

Гетманцев добавил, что если заказать в любом киевском ресторане алкогольные напитки и еду, то за первые принесут чек от общества с ограниченной ответственностью или какого-либо юрлица, а за еду – чек от ФЛП.

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"Это говорит о массовом уклонении от уплаты налогов с использованием ФЛП… Все на ФЛП. Но эти юридические лица превышают лимиты своей деятельности в день, то есть 5 млн грн – это максимальный лимит для ФЛП. А это уклонение от налогообложения. Поэтому мы должны, с одной стороны, обеспечить возможность ФЛП работать на этой системе, а с другой стороны – исключить уклонения от налогообложения", – подчеркнул он.

Избранный нардеп также сообщил, что сейчас рассматриваются разные варианты выхода из сложившейся ситуации: использовать только административные процедуры или внести изменения в налоговое законодательство, чтобы не порождать ряд налоговых споров.

"Я думаю, что в ближайшие недели до начала работы Верховной Рады мы уже представим определенное решение", – заключил он.

Новости "Сегодня" писали, что Государственная фискальная служба открыла данные о плательщиках единого налога. Теперь украинцы могут проверить, какой бизнес платит единый налог, и следить в дальнейшем за его статусом.

Также сообщалось, что Государственная служба Украины по вопросам труда начала штрафовать компании за договоры с физическими лицами, если такие договоры похожи на трудовые.

Ранее Зеленский пригласил инвесторов вкладывать в Украину:

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