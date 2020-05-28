У Зеленского готовят новые налоговые правила

В Офисе президента состоялась встреча с бизнесом, который предложил внести изменения в налоговое законодательство. Предпринимателям пообещали оформить предложения в законопроект в течение двух недель.

Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив провела встречу с представителями бизнеса относительно наработки законодательных инициатив по совершенствованию налогового законодательства. В ней приняли участие глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, представители Министерства финансов, Государственной налоговой службы и крупнейших украинских бизнес-ассоциаций.

"Пандемия COVID-19 поставила всех нас в условия, когда нужно оперативно реагировать на вызовы и изменения. Сейчас мы должны максимально поддержать бизнес, который только начинает выходить из карантина, дать ему возможность вернуть людей на рабочие места и заработать на полную мощность", – отметила Юлия Ковалив.

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Представители бизнес-ассоциаций в свою очередь высказали ключевые пожелания относительно неотложных изменений в налоговое законодательство.

В частности, речь шла о необходимости отсрочки отдельных положений Закона № 466-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве", определении четких и понятных правил налогообложения контролируемых иностранцами компаний, уточнении "деловой цели", предоставлении налогоплательщикам достаточного времени для обеспечения сбора данных и информации, необходимых для декларирования соответствующих объектов налогообложения, уменьшении размера штрафов за отдельные незначительные налоговые правонарушения и о других предложениях.

Заместитель руководителя Офиса президента обратила внимание на заинтересованность всех участников встречи в том, чтобы как можно скорее воплотить их в законодательной инициативе.

"Мы на 90% на одной стороне. Это дает надежду, что уже через две недели текст законопроекта с учетом предложений бизнеса может быть подан в парламент", – отметила она.

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Ковалив добавила, что уже завтра начнется обсуждение отдельных блоков изменений в рабочих группах, в которые вошли представители власти и бизнеса.

Михаил Саакашвили также выразил готовность поддержать диалог с бизнесом и подчеркнул важность объединения усилий для достижения результата.

"Подписывая закон 1210, президент сразу же поручил нам найти общее решение с бизнесом, чтобы вы могли нормально работать и адаптироваться ко всем изменениям", – отметил он.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что в Украине ввели налог на продажу третьего автомобиля, если сделка состоялась в тот же год, что и две предыдущие. Такую норму содержит закон №1210, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс.

Видео: president.gov.ua

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