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У Зеленского озвучили позицию по введению в Украине нового налога

Сегодня, 10:21

Идею заменить налог на прибыль прокомментировал Гетьманцев

Фото: Сергей Ревера, Сегодня

Команда избранного президента Владимира Зеленского допускает, что законопроект о замене в Украине налога на прибыль налогом на выведенный капитал (НВК) придется заново вносить на рассмотрение Верховной Рады. Об этом в интервью "Сегодня" рассказал Данил Гетьманцев, член команды Зеленского, президент Ассоциации налоговых советников и член Европейской ассоциации налоговых профессоров.

"Мы глубоко в теме. На протяжении последних трех месяцев мы проводили встречи с бизнесом, выслушивали различные предложения по и по НВК, и по другим изменениям налоговой системы. Согласно Регламенту ВР Украины, все законопроекты, которые были внесены президентом и не проголосованы в первом чтении после избрания нового президента, считаются отозванными. Поэтому законопроект по НВК, скорее всего, надо будет подавать заново, проходя все те же бюрократические процедуры", – считает Гетьманцев.

При этом, по его словам, команда избранного президента поддерживает идею введения такого налога.

"Мы твердо стоим на необходимости введения этого налога. К этому выводу команда пришла после консультаций с бизнесом", – заверил Гетьманцев.

Как сообщалось, ранее заместитель министра финансов Сергей Верланов, который выиграл конкурс по выбору главы новой Налоговой службы, заявлял: введение налога на выведенный капитал (НВК) вместо налога на прибыль приведет к уменьшению доходов бюджета, поэтому в 2019 году власти вряд ли пойдут на такой шаг. Верланов напомнил, что на 2019-2020 годы приходятся пиковые выплаты по госдолгу, а потому количество расходов, которые можно сократить, очень ограничено. По мнению чиновника, введение налога на выведенный капитал "будет огромным вызовом".

Напомним, 4 июля 2018 года в Верховной Раде был зарегистрирован президентский законопроект №8557 о налоге на выведенный капитал. Документ еще не проходил рассмотрение в сессионном зале, хотя профильный комитет рекомендовал его к рассмотрению.

Законопроект предлагает отменить налог на прибыль. Его предполагается заменить налогом на выведенный капитал – то есть на деньги, которые будут выплачены в виде дивидендов и других видов вознаграждения акционерам, или иначе выведены за границу.

При этом ранее международные партнеры Украины, в частности МВФ и Всемирный банк, предостерегли от бюджетных потерь после введения налога на выведенный капитал.

Однако осенью-2018 президент Украины Петр Порошенко отмечал, что если раньше МВФ однозначно выступал против внедрения НВК в Украине, то сейчас Фонд воспринимает эту идею уже более положительно. Как подчеркнул Порошенко, проблема заключается в разработке компенсаторных механизмов и просчете бюджетных рисков.

Уже в 2019 году президент Порошенко заявлял, что ;Верховная Рада должна поддержать законопроект о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал. Президент уверен, что этот налог даст существенный толчок для роста украинской экономики

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Тег налоги, Зеленский, налог на прибыль, налог на выведенный капитал, НВК, Гетьманцев

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Источник:

Сегодня

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